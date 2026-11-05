'김태희 올케' 이보미, D라인 선명한데 필드 나들이..♥이완과 라운딩 데이트

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이완의 아내이자 프로골퍼 이보미가 임신 중에도 변함없는 골프 사랑을 드러냈다.

이보미는 5일 자신의 SNS에 "러키(태명)와 함께하니 골프가 더 재밌다"며 "골프를 너무 좋아하는 사람들과 10월 좋은 날씨 속에 행복한 라운딩"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 남편 이완과 지인들과 함께 골프 라운딩을 즐기는 이보미의 모습이 담겼다. 이완은 아내의 어깨에 다정하게 손을 올린 채 애정을 드러냈고, 두 사람은 나란히 서서 다정한 부부 케미를 자랑했다.

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특히 현재 임신 중인 이보미의 모습이 눈길을 끌었다. 편안한 골프웨어 차림으로 라운딩을 즐기는 가운데 볼록하게 드러난 D라인이 시선을 사로잡았다. 태명 러키와 함께 골프를 즐기는 예비 엄마의 행복한 일상이 훈훈함을 더했다.

이보미는 내년 출산을 앞두고 있다. 이완 소속사 측은 "이보미 씨가 내년 2월 출산할 예정이다. 성별은 딸"이라고 전했다.

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한편 이완과 이보미는 지난 2019년 12월 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺었다. 이완은 배우 김태희의 동생으로도 잘 알려져 있다.

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jyn2011@sportschosun.com