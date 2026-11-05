서인영, 월 2억 쓰더니 현재 잔고 4만원..."父에 용돈 100만원 받아" ('유행꼰대')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 서인영이 현재 통장 잔고를 솔직하게 털어놨다.

5일 방송된 E채널 '서인영의 유행꼰대'(이하 '유행꼰대') 6회에서는 그리가 게스트로 출연해 돈과 소비 습관을 주제로 이야기를 나눴다.

이날 미미미누는 서인영과 그리에게 "공통점이 두 분 곁에 아버지이 등장하신다는 거다. 누님께서는 아버지가 카드를 뺏어서 관리 중이시고 그리 씨 아버지는 반대로 투자를 부추기고 있는 상황"이라고 말했다.

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이를 들은 서인영은 고개를 푹 숙였고, 그리는 "아버지가 아직도 카드를 뺏어서 관리 중이시냐"라며 웃었다. 그러자 서인영은 "비웃는 거냐"라고 버럭해 웃음을 안겼다.

미미미누는 "아직도 용돈을 받고 계신다. 한달에 2억 원까지 쓰던 누님이 혼난 이후로 아버님께 받는 용돈이 한 달에 100만 원이라고 한다"라면서 서인영의 재정 상황에 대해 물었다.

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그러자 서인영은 "용돈은 받는 족족 쓴다. 쓰라고 준 돈 아니냐"라면서 "계좌에 4만 원 있다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "내가 다 쓰니까 용돈을 주신다"라고 덧붙였다.

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앞서 서인영은 여러 방송에 출연해 전성기 시절 100억 수입을 전부 탕진했다면서" 버는 게 있어도 한 달에 2억 씩을 계속 쓰면 버는 게 있어도 없더라. 텅장이 됐다"라고 밝혔다.

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anjee85@sportschosun.com