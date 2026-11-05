'의사♥' 전혜빈, 4살子 얼굴 최초 공개..생일파티에 마술사까지 '역대급'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 전혜빈이 아들 태오의 생일파티 현장을 공개하며 훌쩍 자란 아들의 얼굴을 처음 공개했다.

5일 전혜빈의 유튜브 채널에는 '찐 비둘기 등장? 테무 템으로 꾸미고 숨고 마술사로 완성한 전혜빈 아들 생일파티'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 네 살 생일을 맞은 아들 태오를 위해 특별한 파티를 준비하는 전혜빈의 모습이 담겼다. 전혜빈은 카니발을 콘셉트로 풍선과 각종 장식품을 직접 준비하고, 아이들을 위한 구디백까지 손수 만들며 정성을 쏟았다. 특히 마술사를 초대해 비둘기 마술과 풍선 이벤트 등을 마련하는 등 아이들에게 잊지 못할 추억을 선물하기 위해 공을 들였다.

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이후 본격적으로 시작된 생일파티 현장도 공개됐다. 무엇보다 눈길을 끈 것은 그동안 베일에 싸여 있던 아들 태오의 얼굴이었다. 전혜빈은 친구들과 함께 생일을 즐기는 태오의 모습을 공개하며 랜선 이모들의 시선을 사로잡았다.

연예인들의 축하도 이어졌다. 배우 신다은과 한혜진, 전 아나운서 배지현 등이 태오를 향해 영상편지를 보내며 생일을 축하한 것. 연예계 동료들의 따뜻한 축하 메시지까지 더해지며 훈훈함을 안겼다.

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전혜빈은 아들의 생일을 준비하는 과정에서 남다른 애정을 드러내기도 했다. 전혜빈은 스스로에게 "정말 좋은 엄마라서 참 다행이다. 너 정말 잘한다"고 이야기하며 뿌듯한 마음을 드러냈다.

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한편 전혜빈은 2019년 2살 연상의 치과의사 남편과 결혼해 슬하에 아들 한명을 두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com