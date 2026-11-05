김세레나, 못 돌려받은 돈만 100억 "두 번의 결혼 실패, 재산까지 탕진" ('특종세상')

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[스포츠조선 이우주 기자] '특종세상' 김세레나가 여러 차례 사기를 당해 재산을 날렸다고 고백했다.

5일 방송된 MBN '특종세상'에서는 김세레나가 출연했다.

올해 데뷔 60년 차가 된 김세레나는 꾸준한 자기 관리로 데뷔 시절 몸매를 80대가 된 지금까지 유지 중이다. 서울에 살다 경기도 외곽으로 이사해 조용한 노년을 보내고 있었다. 현재 집으로 이사 오면서 뒤늦게 살림도 시작했다고.

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'민요의 여왕'이라 불리는 김세레나는 '갑돌이와 갑순이', '새타령' 등의 히트곡으로 혜성같이 등장했다. 최고의 인기를 누리던 중 가난했던 밴드 마스터와 첫 번째 결혼을 했던 김세레나. 하지만 첫 번째 남편은 알고보니 유부남이었고, 김세레나를 속이고 결혼했다. 김세레나는 "아기 낳고 호적에 입적할 때 알았다. 먼저 결혼한 부인과 딸이 둘 있다더라. 나를 속인 거다. 이혼할 때는 전남편들이 쉽게 끝내주지 않더라. 내가 거꾸로 위자료 주고 이혼했다"고 밝혔다.

이후 14년 만에 두 번째 결혼을 했지만 이마저도 실패했다. 김세레나는 "전남편이 아무것도 안 하더라. 건달이었다. 나는 외국, 지방 공연, 업소 다니고 하니까 돈은 있었다. 노름하고 술집 가서 술 마시고 여자들도 만났을 것"이라 밝혔다.

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두 번의 결혼으로 성이 다른 두 아들을 얻은 김세레나. 특히 둘째 아들은 두 번째 이혼 당시 전 재산을 털어 끝까지 양육권을 지켜냈다.

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엄마 김세레나를 살뜰히 챙기는 둘째 아들은 유독 김세레나의 술자리에 예민한 모습을 보였다. 이에 둘째 아들은 "조심히만 들어오면 된다. 어디 모임에 가거나 그런 건 상관없는데 어느 정도 술을 드셨는지 말하는 걸로 느낄 수가 있다. 그런데 결국에는 그 술로 인해서 조그마한 사건, 사고들이 항상 생기더라 결과적으로는 떵떵거리면서 서초동 큰 평수에서 살다가 결국에는 사기를 연달아 계속 당해서 산도 몇 개 갖고 있고 땅도 엄청 많이 갖고 있었다. 그것도 다 사기 당해서 팔고 없어졌다. 지금 저밖에 없다"고 밝혔다.

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김세레나는 "돈이 돈 같지 않았다. 하루 저녁에도 몇백만 원, 몇천만 원 벌었으니까. 많이 벌었는데 많이 뿌리고 많이 당했다. 누가 빌려달라 하면 빌려줬다"며 "보는 사람마다 돈 빌려달라 하면 몇 억씩 줬다. 차용증이나 각서 이런 걸 안 쓰고 빌려줬다. 그것만 받아도 100억 넘는다"고 털어놨다.

wjlee@sportschosun.com