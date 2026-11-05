그리, 해병대서 2천만원 모았다…전역 후 통큰 차 플렉스 ('유행꼰대')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 그리가 해병대 복무 당시 모은 약 2000만 원으로 차를 샀다고 밝혔다.

5일 방송된 E채널 '서인영의 유행꼰대'(이하 '유행꼰대') 6회에서는 그리가 게스트로 출연해 돈에 대해 이야기를 나눴다.

이날 올해 1월 해병대 만기전역한 그리는 "내년이면 서른 살이 된다"라고 했다.

Advertisement

미미미누는 그리에게 "요즘은 '군 적금' (장병내일준비적금)이라고 해서 월급을 모으시는 장병들이 많다"라면서 "좀 많이 모으셨다고 하더라"고 물었다.

이에 그리는 "군대에서 모든 군인이 복무 기간 동안 월 최대 55만 원씩 저축을 하면 2000만 원 정도를 모으고 나온다"라고 "나도 2000만원 정도 모아서 나왔다"라고 밝혔다. 이어 "그 돈으로 차를 샀다"라고 말해 웃음을 안겼다.

Advertisement

이에 서인영은 "부모님 용돈 안 드렸냐"라고 물었고, 그리는 "가진 게 많으시다. 나보다 훨씬 많으시다. 아버지 돈 따라잡으려면 군대 50번 갔다 와야 한다"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com