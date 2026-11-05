'동업자와 결별' 서동주, 의미심장 발언 "돈 욕심 없다더니 나중엔 고소"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 서동주가 돈에 대한 생각을 밝혔다.

5일 서동주의 유튜브 채널에서는 '서동주가 말하는 돈 쓰는 기준, 아깝지 않은 소비와 후회한 소비'라는 제목의 영상이 게재됐다.

경제 프로그램 MC가 된 서동주는 돈에 대한 자신의 생각을 나눴다. 서동주는 "인생에 중요한 건 돈이 아니지만 그래도 돈을 중요시해야 하고 돈을 많이 벌어야 하는 것도 맞고 돈으로 해결되는 것도 많다는 것도 맞으니까 벌긴 해야 한다. 만약 돈 욕심이 없다 하면 더 이상한 사람 같다"고 밝혔다.

Advertisement

서동주는 "'돈 욕심 없어', '돈 없어도 돼' 이런 사람들은 제가 겪어보니까 나중에 결정적인 순간에 더 욕심이 많다. 차라리 돈 욕심 내고 철저하게 예를 들어 서로 일을 같이 하더라도 '이렇게 일을 진행하고 너는 월급을 이만큼 받아. 나는 이만큼 받을게' 이런 게 철저하게 있는 사람이 오히려 나중에는 이 틀만 지켜지면 말이 없다. 그런데 '나 돈 때문에 이런 거 하는 거 아니야' 하는 사람은 오히려 나중에 고소하고 그렇게 될 수 있더라. 그래서 돈을 중요시 여기지 않는 자 거짓이다. 믿지 말아라"라고 단호하게 말했다. 이어 "돈을 소중하게 생각해야 돈이 모이니까. 그걸 소중하게 생각하는 사람이 맞는 거 같다"고 밝혔다.

한편, 서동주는 지난 6월 화장품 브랜드 창업 2년 만에 손을 뗀다며 공동 창업자와의 결별 소식을 알렸다. 서동주는 "향후 사업 방향과 운영에 대한 공동 창업자 간의 의견 차이를 끝내 좁히지 못했다"며 "충분한 대화와 고민을 거듭했지만 같은 방향을 바라보기 어려웠고, 서로의 선택을 존중하며 각자의 길을 가기로 결정하게 됐다. 솔직히 많이 허무하고 아쉽다"고 밝혔다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com