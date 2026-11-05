Advertisement
광고 닫기

진선규♥박보경, 붕어빵 첫째딸 깜짝 공개 "머리 긴 진선규"

정유나 기자

구글 선호 매체로 추가

입력:

진선규♥박보경, 붕어빵 첫째딸 깜짝 공개 "머리 긴 진선규"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 진선규와 박보경 부부가 아빠를 쏙 빼닮은 첫째 딸의 외모를 언급해 웃음을 안겼다.

5일 방송된 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 한 편의 작품같은 '상 받은 집'들을 찾아 나섰다. 임장에는 '청룡상 부부' 배우 진선규, 박보경과 양세찬, 주우재가 함께했다.

네 사람은 진선규, 박보경 부부의 연애가 시작된 대학로로 향했다.

두 사람은 과거 대학로에서 연극 무대에 올랐던 시절을 회상했다. 주우재가 대학로 활동을 시작한 때부터 청룡영화상 수상까지 얼마나 시간이 흘렀는지 묻자, 진선규는 13년, 박보경은 22년이 걸렸다고 답했다.

진선규♥박보경, 붕어빵 첫째딸 깜짝 공개 "머리 긴 진선규"

진선규는 아내를 향한 고마움도 드러냈다. 그는 "아내가 이 일을 계속할 수 있도록 해줬다. 내가 신경 쓰지 않도록 육아도 전담했다"며 "그동안의 시간이 떠올랐다. 첫째 아이를 데리고 대학로에 왔을 때 무척 좋아하던 아내의 모습도 생각났다"고 털어놨다.

이후 스튜디오에서는 첫째 딸이 자신과 똑 닮았다는 일화도 소개했다. 진선규는 "아내가 아이를 데리고 왔는데, 사람들이 별다른 설명도 듣지 않고 얼굴만 보고 '어머, 진선규?'라고 할 정도였다. 딸인데도 정말 똑같았다"고 말했다.

김숙이 아이들은 성장하면서 얼굴이 달라지기도 하지 않느냐고 묻자, 박보경은 "지금은 머리 긴 진선규"라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

jyn2011@sportschosun.com

영문 기사 보기 (View English Article)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement