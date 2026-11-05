웹젠, '지스타 2026'에 100부스 꾸린다…신작부터 레전드 IP까지 총망라

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웹젠이 오는 19일부터 22일까지 부산 벡스코에서 열리는 국제 게임전시회 '지스타 2026'의 출품작과 전시 구성을 공개하고 관람객 맞이에 나선다.

웹젠은 지스타 2026 브랜드 홈페이지를 통해 전체 출품작과 전시 내용을 공개했다고 밝혔다. 올해 전시 콘셉트는 'VISIT WEBZEN'으로, 신작과 기존 인기 IP를 함께 선보이며 게임 개발사로서의 과거와 미래를 조명한다.

웹젠은 벡스코 제1전시장 입구 전면에 100부스 규모의 전시 공간을 마련한다. 부스는 대표 출품작인 '디펜스 게임의 폭군이 되었다: LAST STAGE'(이하 '디겜폭: LAST STAGE')의 원작 웹툰을 구현한 공간과 한국적인 분위기를 강조한 공간으로 구성된다.

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가장 주목할 작품은 지휘 전략 RPG '디겜폭: LAST STAGE'다. 이번 지스타에서 처음으로 일반 관람객 대상 시연을 진행한다. 인기 웹툰을 원작으로 한 이 작품은 디오라마 픽셀아트로 구현한 그래픽과 탐사, 방어전, 영지 경영으로 이어지는 전략적인 게임플레이를 핵심 콘텐츠로 내세운다. 관람객들은 직접 게임을 체험하며 원작의 세계관이 게임으로 어떻게 구현됐는지 확인할 수 있다.

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'뮤(MU)' IP를 활용한 신작 MMORPG '뮤 테오스'도 티저 영상을 통해 처음으로 게임 세계관 일부를 공개한다. 기존 뮤 시리즈의 스핀오프 작품으로, 새로운 방향의 IP 확장 가능성을 보여줄 것으로 기대된다.

이와 함께 개발중인 서브컬처 게임 '테르비스'를 비롯해 'R2 ORIGIN', '메틴2', '샷온라인', '썬(S.U.N) 뉴에디션' 등 기존 IP를 활용한 작품들도 전시와 이벤트를 통해 관람객을 만난다. 게임 시연 외에 출품작별 주요 캐릭터 코스프레와 OST 공연 등 IP 팬들을 위한 현장 프로그램도 준비하고 있다.

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웹젠은 올해 100부스 규모의 전시를 통해 신작의 게임성을 알리는 동시에 오랜 기간 축적한 기존 IP의 팬덤까지 공략한다는 계획이다. 신작 개발과 기존 IP의 재활성화를 함께 추진하는 웹젠의 사업 전략이 지스타 현장에서 어떤 반응을 얻을지도 관심이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com