펄어비스, G-CON 2026서 '붉은사막' 오픈월드 개발 노하우 공개

Advertisement

Advertisement

펄어비스가 '붉은사막' 개발 과정에서 축적한 대규모 오픈월드 제작 기술과 자체 게임엔진 활용 경험을 국내 게임 개발자들과 공유한다.

펄어비스는 오는 19일 낮 12시 부산 벡스코 컨벤션홀 3층에서 열리는 'G-CON 2026'에 참가해 '붉은사막: 광활한 파이웰 대륙을 구현한 과정과 자체 엔진 기반 대규모 오픈월드 제작 기술'을 주제로 강연한다고 밝혔다.

이번 강연에는 안근태 펄어비스 아트레벨 실장과 윤진호 게임엔진 그래픽스 실장이 연사로 나선다. 두 사람은 '붉은사막'의 무대인 파이웰 대륙을 구현하기까지의 개발 과정과 자체 엔진을 활용한 대규모 오픈월드 제작 기술을 소개할 예정이다.

Advertisement

특히 게임 개발자의 시각에서 광활한 게임 세계를 구성하는 과정과 플레이어가 직접 탐험하고 몰입할 수 있는 공간을 구현하기 위해 어떤 창작적·기술적 고민을 거쳤는지 구체적인 사례를 공유한다.

Advertisement

펄어비스가 '붉은사막'을 통해 확보한 개발 경험을 글로벌 개발자 행사에 이어 국내에서도 공개한다는 점에서 의미가 있다. 앞서 펄어비스는 지난 7월 일본 요코하마에서 열린 'CEDEC 2026'과 8월 독일 쾰른에서 개최된 '게임스컴 데브 2026'에서도 관련 강연을 진행했다. 자체 엔진을 기반으로 대규모 오픈월드를 구현한 펄어비스의 기술력이 국내 개발자들에게 어떤 참고 사례를 제시할지 기대된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com