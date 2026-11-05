넷마블, 12월 19일 '세븐나이츠 페스티벌' 개최…2년 연속 이용자 만남

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넷마블이 '세븐나이츠 리버스' 이용자들과 함께하는 연말 오프라인 행사를 2년 연속 개최한다.

넷마블은 수집형 RPG '세븐나이츠 리버스'의 이용자 행사인 '2026 세븐나이츠 페스티벌: 성야의 연회'를 오는 12월 19일 서울 신촌 현대백화점 유플렉스에서 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 한 해 동안 게임을 즐겨준 이용자들에게 감사의 마음을 전하고, 개발진과 이용자가 직접 만나 소통하는 자리로 마련됐다. 참석을 원하는 이용자는 네이버 라운지와 공식 포럼을 통해 신청할 수 있으며, 참가비는 무료다. 구체적인 행사 프로그램과 일정은 추후 공개할 예정이다. 현장에 참석하지 못하는 이용자들도 함께할 수 있도록 실시간 온라인 생중계도 진행한다.

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지난해에 이어 2년 연속 오프라인 행사를 개최한다는 점도 눈길을 끈다. 게임 서비스에서 이용자와의 접점을 넓히는 한편, 장기적인 팬덤 형성과 커뮤니티 결속을 강화하려는 행보로 풀이된다.

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2025년 5월 국내 출시된 '세븐나이츠 리버스'는 넷마블의 대표 IP인 '세븐나이츠'를 리메이크한 수집형 RPG다. 원작의 스토리와 전투 시스템 등 핵심 요소를 계승하면서 최신 게임 트렌드를 반영했다. 출시 당일 7시간 만에 애플 앱스토어 매출 1위에 올랐으며, 출시 5일 만에 국내 양대 앱마켓 매출 1위를 기록한 바 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com