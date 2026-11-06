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나나, ♥탑과 열애 후 악성 댓글에 작심 발언 "내가 큰 잘못 했나"

정안지 기자

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나나, ♥탑과 열애 후 악성 댓글에 작심 발언 "내가 큰 잘못 했나"

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 배우 나나가 탑과의 공개 열애를 둘러싼 악성 반응에 "제가 무슨 큰 잘못을 했나요"라며 사생활 존중을 호소했다.

나나는 5일 자신의 SNS에 장문의 글을 게재하고 "나의 공개 열애 인정으로 인해 나의 선택과 자유는 무시한 채 의도적으로 악의적인 글들을 쓰는 자칭해서 팬이라고 말하는 사람들에게 전하고 싶다"라고 밝혔다.

그는 "여러분의 모든 언행에 대해 이해하려고 노력해봤지만 나는 이해가 되지 않는다. 내가 무슨 큰 잘못을 했나. 나로 인해 어떠한 피해를 입으셨나. 내가 도덕적으로 물의를 일으켰나"라고 반문했다.

나나, ♥탑과 열애 후 악성 댓글에 작심 발언 "내가 큰 잘못 했나"

이어 "정확히 말씀드리지만 열애 부분, 인정하기까지에 있어서 나의 개인적인 사생활이고 나의 삶이다"라며 "내가 미안해할 부분은 아니라고 생각한다"고 강조했다.

나나는 "나나라는 사람을 연예인이라는 틀을 떠나 한 인간으로서 사랑하고 존중해주는 팬분들에게까지 상처 주지 말아달라. 더 이상 피해 주지 말라"며 "묵묵히 참고 견디고 계신 팬분들께 진심으로 죄송하다"고 당부했다.

한편, 나나는 빅뱅 출신 탑과 지난 10월 열애를 인정했으며, 두 사람은 탑의 뮤직비디오 촬영을 계기로 인연을 맺어 지난 6월 연인으로 발전한 것으로 알려졌다. 지난 2일에는 두 사람이 탑의 생일 카페에 함께 방문한 모습이 공개돼 화제를 모았다.

anjee85@sportschosun.com

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