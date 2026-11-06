'이희준♥' 이혜정 "갑상선항진증에 우울증까지…뛰어내리고 싶을 정도였다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 모델 이혜정이 힘들었던 운동 선수 시절을 돌아봤다.

4일 이혜정의 유튜브 채널에서는 '야장의 계절! 돼지꼬리 먹으며 파란만장 인생 토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.

프로 농구선수 출신인 이혜정은 운동선수 시절을 돌아봤다. 이혜정은 "고등학교 가면서 시련이 있었다. 발목도 돌아가서 6개월 쉬고 갑상선항진증이 와서 운동을 못하는 상태에서 프로로 간 거다. 그렇게 짧게 생활하고 나왔다"고 고백했다.

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이혜정은 "갑상선항진증이라는 그런 것도 있었겠지만 되게 우울했다. 밖에도 못 나가고 친구들도 못 나가고 우리 집이 그렇게 잘 산 건 아니었다. 내가 힘들다고 했을 때 다들 한 말이 내가 할머니 손에 자랐는데 '할머니 생각해', '동생 생각해'였다. 근데 나한테 너무 힘들었다. 내가 가장이니까 그만두면 안 된다는 생각이 강했다. 그래서 나중에는 내가 운동을 못하니까 재활하면서 운동하며 창문을 보지 않냐. 뛰어내리고 싶을 정도로 우울증이 심했다"고 털어놨다.

이혜정은 "매니저 언니가 한의원을 데려갔는데 (한의사가) 진맥 보시면서 조선시대에 구박받는 며느리 같다 하더라"라며 "내가 갑상선항진증이고 운동을 못하는데 프로팀에 들어갔지, 청소년 국가대표 갔다 왔지, 그 팀에 늦게 합류했는데 운동 또 안 하니까 그렇지. 근데 신문에는 유망주라고 올라왔지. 언니들이 잠을 안 재우고 빨래도 시키고 군기를 많이 잡았다. 그런 게 힘들었다. 그러다 보니 '이렇게는 안 되겠다' 생각해서 처음으로 팀을 아예 도망갔다. 강원도에 도망갔다가 한 달 좀 넘어서 삼촌한테 붙잡혀서 부산으로 도망갔다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com