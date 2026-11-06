레드벨벳 조이, 알고보니 엘리트였다 "전교 2등, 가수 안 해도 잘 됐을 것" ('인생84')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 레드벨벳 조이가 반전의 엘리트 면모를 공개했다.

5일 기안84의 유튜브 채널에서는 레드벨벳 조이가 출연했다.

조이를 만난 기안84는 "레드벨벳은 안 하는 거냐"고 물었고 조이는 "여름에 활동했다. 왜 모르냐. 제가 작사도 했다. 블라인드 테스트에서 뽑혔다"고 밝혔다.

Advertisement

조이는 데뷔 전을 떠올리며 "운이 좋은 케이스였다. SM 합격 안 하면 가수 안 하려 했다. 왜냐면 공부를 열심히 했다. 집안 형편이 그렇게 좋지 않으니까 어릴 때 할 수 있는 건 공부를 열심히 하는 거 밖에 없었다. 반에서 1등이었다. 전교 2등까지 해봤다"고 밝혀 기안84를 놀라게 했다.

조이는 "미래에 대한 고민이 너무 많아서 '뭐 먹고 살아야 되지?'를 그때부터 고민했다. 그러다 중학교 2학년 수학여행에서 그 끼를 못 참고 나갔다. 처음에 나갔을 때는 '쟤 뭔데 나대? 왜 나가?' 했는데 갑자기 유명인사가 됐다. 그 이후로 여기저기 노래하러 다녀서 성적이 떨어지기 시작했다"고 밝혔다.

Advertisement

조이의 학창시절에 대해 들은 기안84는 "가수 안 했어도 잘 됐을 거 같다"고 밝혔고 조이는 "저는 그렇게 생각한다. 제 자신에 대한 확신이 있었다"고 인정했다.

Advertisement

기안84는 "레드벨벳에서는 네가 학업 1등이겠네"라고 했지만 조이는 웬디를 꼽았다. 이를 들은 기안84는 "너보다 더 잘했다고? 전교 2등이었는데?"라고 깜짝 놀랐고 조이는 "웬디 언니는 오바마 상도 받았다. 언니는 진짜 엘리트였다"고 자랑했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com