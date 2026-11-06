신민아, 논란의 '발가락 신발' 신었던 이유 "유행 올 줄 알았다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 신민아가 화제의 '발가락 신발'에 대해 이야기했다.

엘르 코리아 공식 유튜브 채널에서는 배우 신민아가 출연했다.

신민아는 네일, 피어싱부터 발가락 신발까지 착용하는 아이템마다 모두 유행시킨 '워너비 스타' 중 한 명이다. "솔직히 유행할 걸 예상했냐"는 질문에 신민아는 "유행이 될 거라고는 생각 못했고 저한테 예뻐 보일 만한 것들을 했던 거 같다. 네일도 그 컬러가 지금도 집에 있는데 항상 필수템으로 어디에나 잘 어울리는 컬러라 생각했고 피어싱은 제가 귀가 약간 나와있다. 그래서 너무 귀만 보이니까 가운데에 피어싱을 했고 발가락 신발은 조금 유행이 올 거 같은 느낌이 들었다. 많은 분들이 그 시기에 많이 신었더라"라며 웃었다.

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화제작인 '재혼황후' 첫 대본을 받은 심경에 대해서도 밝혔다. 신민아는 "'이게 뭐지?' 그런 생각이 들었다. 너무 새로운 형태의 대본이었고 저는 사실 '재혼황후' 오리지널 스토리보다 대본을 먼저 접했다. 생각지도 못한 세계관을 만들어놓고 찍어야 했기 때문에 '어떻게 찍을 수 있을까?'라는 생각과 동시에 나비에라는 캐릭터가 진취적이고 주체적인 여성이고 스스로 자신의 삶을 선택하는 지점이 멋있어서 많은 분들이 공감하기는 쉽겠다 싶었다"고 밝혔다.

이어 "저도 작품을 하면서 고민스러운 지점이 많았지만 생각보다 빨리 그 세계관에 들어갔다. 만약 시청자들도 저희와 같은 마음이라면 생각보다 빨리 그 세계관에 들어갈 수 있을 거라 생각한다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com