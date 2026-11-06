조여정, 송혜교·전지현 사이서 느낀 위축감 "내가 살아남을 수 있을까"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 조여정이 송혜교, 전지현 등 쟁쟁한 동료 배우들 사이에서 느꼈던 솔직한 불안과 고민을 털어놨다.

5일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에는 '조여정이 직접 밝힌 배우로 살아간다는 것...생각보다 깊었습니다 (feat. 이창동 감독)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 조여정은 '40대의 조여정이 20대의 조여정에게 어떤 이야기를 해주고 싶으냐'는 질문에 "너무 지나친 칭찬은 해주고 싶지 않다. '잘 버텼다'고 얘기해주고 싶다. 저는 걸음을 멈추지는 않았다. 하루에 한 발자국씩이라도 걸었다"고 답했다.

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이어 또래 배우인 전지현, 송혜교, 한지민, 공효진, 배두나, 임수정 등을 언급했다. 그는 "다 주연급이고 정말 쟁쟁한 배우들이다. 연기도 다 너무 잘한다"며 동시대에 활동하는 배우들을 향한 존경심을 드러냈다.

그러면서 동료 배우들 사이에서 느꼈던 고민도 털어놨다. 조여정은 "이 훌륭한 사람들 사이에서 나의 연기자로서 존재감을 가질 수나 있는 걸까 싶었다. 그게 제일 무서웠다. 좋은 배우들이 너무 많아서 초조하고 겁이 나고 막막했다"고 고백했다.

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다만 경쟁에 대해서는 다른 생각을 밝혔다. 그는 "멋있는 건 각자 배우들의 매력이 다 달랐다는 거다. 연기도 다 다르게 좋았다. 경쟁이라기보다는 어차피 매력은 다 다른 것 아니냐. 경쟁은 의미 없다"며 "제 또래 배우들이 대단한 것 같다"고 말했다.

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또한 자신의 연기 인생을 돌아보며 "제 커리어가 본격적으로 꽃피기 시작한 건 제 생각에는 조금 늦었던 것 같다. 30살쯤부터 영화를 찍기 시작했다. 그래서 아마 20대 때는 앞으로 뭘 해야 할지 고민을 많이 했던 것 같다"고 덧붙였다.

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jyn2011@sportschosun.com