'46세' 허경환, 심각한 야뇨 증상 고백…"전립선 비대증 있다"

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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 허경환이 심각한 야뇨 증상을 겪고 있다고 솔직하게 털어놨다.

5일 유튜브 채널 '허경환'에는 "양상국·성현주의 매콤한 폭로전"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 허경환은 건강 질문에 "약간 피곤하다. 야뇨가 심각하다. 전립선이 지금"이라고 답했다. 이에 성현주는 "소변이 새냐"라고 물었고, 당황한 허경환은 "그건 야뇨랑 다른 거다"라고 해 웃음을 안겼다. 야뇨는 밤에 잠을 자다가 소변이 마려워 깨는 증상을 말한다.

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허경환은 "비대증이 좀 있다. 전립선만 비대해지는 거다"라면서 "야뇨가 많다"라고 덧붙였다.

이에 성현주는 "그건 남자들이 나이 들면 오는 거 아니냐"라고 하자, 양상국은 "경환이 형 곧 50세다. 나이가 이제는 무시 못 한다. 몸이"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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이후 결혼과 출산에 관한 이야기도 이어졌다. 성현주가 "결혼하면 아기 낳을 거냐"고 묻자 허경환은 "아기를 안 낳을 거면 결혼에 대해서 깊이 생각하고 싶진 않다. 연애하고 사랑하는 게 서로에게 편하지 않냐"라며 솔직하게 생각을 밝혀 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com