성시경, 하지원 팔 터치 버릇에 경고 "남자들 착각, 위험해"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 성시경이 배우 하지원의 자연스러운 터치에 남자들의 플러팅 착각을 언급하며 "남자들 속는다. 위험한 버릇"이라고 말해 웃음을 안겼다.

5일 유튜브 채널 '26학번 지원이요'에는 "지원이가 해림이가 되어 성시경과 나눈 진솔 토크"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 성시경은 "우리 마지막으로 술을 마셨을 때 누나, 동생하고 말 놓기로 했는데 오늘 들어오자마자 존댓말 하길래 '아, 이거 힘들다'라고 생각을 했다"라고 털어놔 웃음을 안겼다.

Advertisement

이에 하지원은 웃음을 터뜨리며 성시경의 팔을 가볍게 때렸다. 그러자 성시경은 "어깨 치는 거 많이 하지 마라. 남자들 속는다. 위험한 버릇이다"라고 말해 폭소를 자아냈다. 이어 "의도를 갖고 한다고 생각을 하진 않지만"이라고 하자, 하지원은 "많이 배운다. 진땀 났다"라며 웃었다.

이어 성시경은 "아무튼 편하게 하라"며 하지원을 편안하게 이끌었다. 이에 1978년생인 하지원이 "우리가 한 살 차이인가"라고 물었고, 성시경은 "나는 1979년 4월에 태어났다. 편하게 하자"고 답하며 자연스럽게 말을 놓을 것을 제안해 눈길을 끌었다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com