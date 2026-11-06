김구라, 며느리 본다...子그리 "♥여자친구와 결혼 준비 중"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]방송인 김구라의 아들 그리(29)가 "여자 친구와 결혼을 준비 중"이라고 밝혔다.

5일 방송된 E채널 '서인영의 유행꼰대'(이하 '유행꼰대') 6회에서는 그리가 게스트로 출연해 돈과 연애에 관한 다양한 이야기를 나눴다.

이날 그리는 여자 친구의 SNS를 통해 공개된 제주도에서 촬영한 여자 친구와의 커플 사진에 대해 언급했다.

Advertisement

그리는 "나는 SNS를 안 한다. SNS 계정이 없다"라면서 "그런데 여자친구가 올리고 싶다고 하더라. 만난 지가 좀 됐다"라고 말했다. 이어 "군대도 기다려줬다"라면서 "남자로서 그런 것도 맞춰 주는 게 인생 아니겠냐"라고 말해 웃음을 안겼다. 그러면서 그리는 "돈 보다 더 중요한 게 이거다"라면서 서로를 배려하고 맞춰가는 마음이 중요하다는 생각을 밝혔다.

이를 들은 서인영은 "잘했다"라면서 "1회 연애 편에 나왔어야 했다"라고 했다. 이에 그리는 "결혼 편으로 또 불러달라. 결혼 준비하고 있다"라고 하자, 서인영은 "나도 결혼 준비하고 있다"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com