장윤정, 엄마들 육아 훈수 예상했나 "아이패드도 게임도 시킨다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 장윤정이 아이들에게 아이패드와 게임을 허용하는 자신만의 육아 방식을 솔직하게 공개하며 소신을 드러냈다.

5일 장윤정의 유튜브 채널에는 '코끼리처럼 먹고 마셔도 부담 없는 하루'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 장윤정은 쉬는 날을 맞아 닭가슴살과 새우, 각종 채소를 활용한 요리를 만들고 아들 연우, 딸 하영이와 함께 식사를 즐겼다.

이날 장윤정은 하영이에게 "요즘 뭐 할 때가 제일 행복하냐"고 물었다. 하영이가 아이패드를 할 때라고 답하자 장윤정은 "엄마들이 또 '아이패드 시키나요?' 이러겠지"라며 웃었다.

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이어 "네, 전 시킨다. 게임도 시킨다. 얼마나 그게 유일한 재미고 낙인데. 해야지"라고 소신을 밝혔다.

아이들의 영상 시청과 게임을 무조건 제한하기보다는 일상 속 즐거움으로 인정하는 장윤정의 솔직한 육아관이 눈길을 끌었다.

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또한 이날 장윤정은 연우·하영 남매가 한층 성장한 모습에 감격했다. 장윤정은 연우가 청양고추 소스와 회까지 먹을 만큼 성장했다며 "내가 하고 있는 걸 얘가 더 같이 할 수 있는 게 많아진다는 게 되게 뿌듯하다"고 흐뭇해했다. 딸 하영이에 대해서도 "이제 딸이 엄마 편이라는 얘기를 알겠다"며 남매를 향한 애정을 드러냈다.

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한편, 장윤정은 도경완과 2013년 결혼했으며, 슬하에 아들 연우 군과 딸 하영 양을 두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com