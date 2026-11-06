'PD와 재혼' 최고기, 제주도 신혼집 공개…딸 방부터 꾸몄다 '훈훈'

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[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 최고기가 재혼을 앞두고 이주은과 함께 마련한 제주도 신혼집을 공개했다.

6일 최고기의 유튜브 채널에는 '배 타고 12시간, 드디어 제주 새집 도착했습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

제주에 도착한 최고기는 "드디어 제주 도착. 이제 제주 사람이다"라며 설레는 마음을 드러냈다. 두 사람은 새집을 청소하기 위해 인근 다이소에 들러 물걸레 등 청소용품을 구매하기도 했다.

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최고기는 "진짜 오늘 하루 종일 거의 12시간 이동했다. 이사가 이렇게 힘든 거다"라며 고된 이사 과정을 털어놨다.

신혼집 도착한 뒤에는 본격적인 정리에 나섰다. 최고기는 "짐이 꽉 찼다. 이제 도착해서 짐 풀고 정리도 좀 하고 집도 꾸며야 한다. 아무것도 안 꾸며져 있다"고 설명했다.

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특히 두 사람은 솔잎이의 방부터 정리했다. 침대 커버와 방수 커버를 씌우고 방을 꾸미던 최고기는 "솔잎이 방 꾸며지니까 예쁘다"며 만족감을 드러냈다.

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이어 신혼집 침실에는 라지킹 사이즈 침대를 설치했다. 최고기는 "우리 침대 라지킹이다. 진짜 크죠"라며 넓은 침대를 자랑했다. 최고기는 "라지킹으로 바꾼 것만으로도 이렇게 행복하다. 역시 사람은 좀 없이 살아야 행복을 느낄 수 있다"며 만족감을 드러냈다.

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두 사람은 다음 날에도 집을 더 꾸미기로 하고 잠자리에 들었다. 최고기는 "내일 해야 될 게 진짜 많다"면서도 "침대가 너무 좋다"고 웃었다. 제주도에 새 보금자리를 마련한 두 사람의 본격적인 생활에 관심이 쏠린다.

한편, 유튜버 최고기는 유튜버 유깻잎과 이혼 후 딸 솔잎 양을 양육 중이다. 이후 유튜브 채널 PD였던 이주은과 열애를 시작, 재혼을 앞두고 있다. 최고기와 이주은은 제주도에 신혼집을 마련하며 제주 이사를 앞두고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com