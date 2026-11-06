스키즈, 군백기 맞는다…리노, 2027년 1분기 입대 "주어진 의무 성실 이행"[SC이슈]

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 스트레이키즈가 군백기를 맞는다.
소속사 JYP엔터테인먼트는 5일 "리노는 2027년 1분기 병역 의무 이행을 예정하고 있다"고 밝혔다.
군 복무 이슈로 리노는 2027년 1분기 예정된 스트레이키즈의 일부 스케줄에 불참할 가능성이 있다. 다만 입대 전 다양한 콘텐츠와 개인 활동으로 팬들과 만나겠다고 소속사 측은 약속했다.
이로써 리노는 스트레이키즈 멤버 중 첫 번째로 병역의 의무를 이행하게 됐다. 그는 지난 8월 미니 앨범 '디스 앤드 댓' 발매 기념 기자간담회에서 "국방의 의무는 당연하다 생각한다. 부름을 받으면 주어진 의무를 성실히 이행할 것이다. 확실한 건 군백기 이후 우리는 다시 모일 거라는 점"이라고 말한 바 있다.
스트레이키즈는 2018년 데뷔, '신메뉴' '백도어' '매니악' 등의 히트곡을 발표하며 사랑받고 있다. 이들은 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에 9개 앨범을 연속으로 1위에 올리는 대기록을 이어가고 있다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com