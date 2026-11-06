"뉴진스 성형 비용 본인 부담, 학업 중단" 계약서 파장…하이브 "상호 협의"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 뉴진스와 소속사 어도어의 전속계약서가 공개돼 파란이 일고 있다.

뉴욕타임스(이하 NYT)는 5일(현지시각) 뉴진스 멤버들이 만 14~17세였던 2022년 어도어와 체결한 전속계약서 내용을 보도했다.

보도에 따르면 계약서에는 한국 정부가 권장하는 표준계약서에 있는 미성년자의 신체 정신 건강, 학습권, 수명 휴식 보장 관련 문구가 포함되지 않았다. 미성년자에게 과도한 노출이나 성적인 표현, 장시간 활동을 요구하지 못하게 하는 내용도 빠졌다.

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대신 불성실한 태도, 자기관리 소홀, 부적절한 연애 관계 등을 금지하고 사실 여부와 관계 없이 회사의 명예를 훼손하는 발언도 제한했다. 연습생 시절 성형수술과 피부 관리 등에 들어간 비용의 상당 부분을 멤버들이 부담하도록 한 조항도 포함됐다.

NYT는 또 관계자의 말을 인용해 멤버들이 연습생 시절 외국어 보컬 댄스 레슨 등으로 새벽 2시까지 연습하는 일이 흔했고 휴식 시간조차 보장되지 않았으며, 5명의 멤버 중 4명이 학교를 그만뒀다고 전했다. 또 데뷔 전 멤버들의 사진을 여러 각도에서 촬영한 뒤 일부 멤버에게 시술을 권유하기도 했다고 덧붙였다.

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NYT는 위약벌 산정 방식에도 문제를 제기했다. 표준계약서는 계약 위반 시 월 평균 매출에 남은 계약기간을 곱하는 방식으로 위약벌을 계산한다. 그런데 뉴진스는 실제 매출이 발생한 달만 반영하도록 해 위약벌이 부풀려질 가능성이 있다는 것. 또 2029년 계약 종료 후에도 어도어가 멤버들의 이름과 초상, 음성은 물론 AI를 이용한 목소리 복제와 챗봇 제작에 이르기까지의 모든 권리를 계속 사용하거나 제3자에게 허가할 수록 했다.

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NYT는 계약 방식도 강압적이었다고 봤다. 2022년 1월 한 멤버의 어머니가 계약서 수정을 요청하자 어도어 부사장이 '수정안에 동의하지 않으면 계약 자체를 재고하겠다'는 취지로 답변, 다섯 멤버의 부모가 모두 계약서에 서명할 수밖에 없었다는 것이다.

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이와 관련 하이브는 "해당 전속계약은 법적으로 완전히 유효하며 상호 성실한 협상을 거쳐 체결된 것이다. 아티스트에 대한 실질적인 보호 조치와 회사의 막대한 초기 투자금 회수 안전망이 균형있게 반영돼 있다"고 밝혔다.

이어 "회사는 아동보호 법령을 엄격히 준수하며 아티스트가 안전한 환경에서 활동할 수 있도록 지원해 왔다. 개인의사에 반하는 성형수술이나 시술은 일체 권유하지 않으며 계약해지 시의 위약벌 기준 역시 통상적인 엔터테인먼트 업계 기준을 초과하지 않는다"고 설명했다.

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뉴진스는 2024년 11월 어도어와의 전속계약이 해지됐다며 독자 활동을 선언했다. 그러나 법원은 어도어와 뉴진스의 전속계약은 유효하다는 판결을 내렸고, 뉴진스 멤버들은 어도어로 복귀하겠다고 했다.

어도어는 해린과 혜인, 하니의 복귀를 받아들였다. 민지는 현재 어도어와 거취를 논의 중이다.다만 어도어는 이번 사태의 책임을 물어 다니엘에게 전속계약 해지를 통보하고, 다니엘과 그의 가족 1인, 민희진 전 어도어 대표를 상대로 약 330억원 규모의 손해배상 소송을 제기했다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com