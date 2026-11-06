"빨려 들어가는 느낌"…육성재, 박민영과 키스신 후 털어놓은 솔직 고백

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 박민영이 '로코퀸'다운 키스신 노하우를 공개했다.

지난 5일 방송된 SBS 시네마틱 토크 예능 '거장항준'에는 새 수목드라마 '나인 투 식스'의 주연 배우 박민영과 육성재가 게스트로 출연했다.

이날 송은이는 "박민영 키스신 모음집이 엄청난 조회수를 자랑하고 있다"며 박민영의 남다른 인기를 언급했다. 실제 박민영의 키스신을 모은 영상은 무려 3억 6000만 조회수를 돌파한 것으로 알려져 놀라움을 안겼다.

Advertisement

이에 장항준은 "그 정도면 직업 아닌가. 키서"라고 너스레를 떨었고, 김풍은 '키스'와 '아티스트'를 합친 '키시스트'라는 별명을 붙였다. 장항준 역시 "키시스트는 어느 정도 반열에 오른 거다. 키스 거장"이라고 거들어 웃음을 자아냈다.

특히 박민영과 '나인 투 식스'에서 호흡을 맞춘 육성재는 키스신 촬영 당시의 놀라운 경험을 털어놨다.

Advertisement

육성재는 "연하남의 직진 같은 키스신이 많았다. 누나가 로코퀸이고 키시스트이지 않나"라며 "저는 키스신을 잘하지도 않고 많이 해본 적도 없는데, 제가 키스를 하는 건데 뭔가 빨려 들어가는 느낌이었다"고 고백했다.

Advertisement

이어 "보통 '각도가 예쁘게 나오고 있나?' 이런 생각을 할 수 있는데, 그냥 가서 하면 화면에 너무 예쁘게 나왔다. 이미 각도를 만들어 놓은 것 같았다"며 박민영의 능숙한 연기에 감탄했다.

Advertisement

그러자 박민영은 "각도 안 만들었다. 성재 입술은 또 다르기 때문에. 유일무이한 입술을 가졌는데 제가 어떻게 알고 가나"라고 재치 있게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

이후 박민영은 수많은 로맨스 작품을 통해 쌓아온 자신만의 키스신 노하우를 공개했다.

Advertisement

그는 "키스신은 제가 찍은 드라마 안에서 예뻐야 한다. 너무 짓눌러서도 안 되고, 강할 때는 강해야 한다"고 설명했다.

이어 "감정이 함께 가는 작업이기 때문에 키스신을 따로 두는 게 아니다. 그때의 대사와 눈빛, 분위기와 표정, 근육을 쓰는 것까지 일체가 돼야 키스신이 따로 놀지 않는다"고 강조했다.

단순히 입술을 맞추는 장면이 아니라 캐릭터의 감정과 상황, 배우의 표정까지 어우러져야 한다는 것. 이에 송은이는 "역시 키시스트는 다르다"며 감탄했다.

Advertisement

박민영은 상대 남자 배우를 돋보이게 하는 자신만의 연기 철학도 밝혔다. 그는 "작품을 찍을 때 내 남자 배우가 세상에서 제일 멋있어야 한다는 철학이 있다"며 "그래야 시청자들도 나를 화자로 해서 이 사람이 멋있게 느껴지고 드라마가 잘 되는 것"이라고 설명했다.

육성재 역시 "남자 배우들이 누나랑 같이 촬영하면 '박민영 버스를 탄다'고 한다. 40명이 대형 버스를 타고 있다"며 박민영의 연기력을 극찬했다.

한편 박민영과 육성재는 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'에서 로맨스 호흡을 맞춘다.

olzllovely@sportschosun.com