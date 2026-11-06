김세레나, 두 번의 결혼 모두 파탄…"첫 남편은 유부남, 재혼 남편은 건달"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 김세레나가 두 번의 결혼 생활에서 겪은 충격적인 사연을 털어놨다. 첫 번째 남편은 결혼 후에야 유부남이라는 사실을 알게 됐고, 14년 만에 재혼한 두 번째 남편은 도박과 유흥으로 재산을 탕진했다는 것. 결국 두 번 모두 남편에게 돈을 건네고 이혼해야 했다고 고백했다.

지난 5일 방송된 MBN '특종세상'에서는 1960년대 '갑돌이와 갑순이', '새타령' 등을 히트시키며 '민요의 여왕'으로 불린 김세레나의 근황이 공개됐다.

이날 김세레나는 자신의 결혼 생활을 돌아보며 "내 인생에서 정말 잘못한 두 번의 결혼 생활이다. 그런데 후회하면 뭐 하냐. 그것도 내 운명이고 내 팔자, 내 잘못"이라고 씁쓸한 심경을 드러냈다.

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18세에 방송사 노래 경연 프로그램에서 우승하며 가요계에 데뷔한 김세레나는 최고의 인기를 누리던 시절 밴드 마스터로 활동하던 첫 번째 남편과 결혼했다.

그러나 결혼 생활은 시작부터 거짓으로 얼룩져 있었다. 남편이 이미 가정을 꾸린 유부남이었던 것. 김세레나는 "아이를 낳고 우리 애를 호적에 입적할 때 알았다. 먼저 결혼한 부인과 딸이 둘 있더라. 나를 속인 거다"라며 뒤늦게 남편의 실체를 알게 됐다고 밝혔다.

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결국 이혼을 결심했지만 그 과정도 순탄치 않았다. 그는 "이혼할 때는 전남편들이 쉽게 끝내주지 않더라. 내가 거꾸로 위자료를 주고 이혼했다"고 토로했다.

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첫 번째 결혼 실패 이후 다시는 결혼하지 않겠다고 다짐했던 김세레나. 그러나 14년 만에 새로운 인연을 만나 재혼을 선택했다. 하지만 두 번째 결혼 역시 행복과는 거리가 멀었다.

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김세레나는 두 번째 남편에 대해 "아무것도 안 하더라. 건달이다"라고 표현하며 "나는 외국 공연, 지방 공연, 방송국, 밤업소까지 다니느라 밤늦게 들어오면 쓰러져 잤다. 다음 날 눈 뜨자마자 다시 일을 나갔다"고 당시를 회상했다. 이어 "돈은 있겠다, 노름하지, 술집에 가서 술 마시지, 또 여자들도 만났을 것"이라며 남편의 도박과 유흥, 여성 문제로 고통받았다고 주장했다.

두 번째 이혼 과정에서는 막대한 경제적 손실까지 감수해야 했다. 김세레나는 "이혼을 안 해줬다. 그런데 어느 날 갑자기 이혼해주겠다고 전화가 왔다. 그러면서 '근데'라고 하더라"며 남편이 이혼 조건으로 부산에 아파트를 사달라고 요구했다고 밝혔다.

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그는 "아파트를 한 번 사줬는데 노름으로 날려서 또 사줬다. 두 번이나 사준 거다. 자기 누나가 홍콩에서 식당을 한다고 해서 그것도 차려줬다"고 털어놨다.

특히 둘째 아들의 양육권을 지키기 위해서도 돈을 건네야 했다고 고백했다. 김세레나는 "아이를 데려오는 날에도 돈을 줬다. 그때 돈으로 치면 꽤 많은 돈이다. 지금으로 따지면 20억 원 가까이 될 것"이라고 밝혀 놀라움을 안겼다.

두 번의 결혼으로 성이 다른 두 아들을 얻은 김세레나는 숱한 아픔 속에서도 자식만큼은 포기할 수 없었다고 강조했다. 그는 "자식이 나한테 최고다. 나한테는 자식이 생명과도 같다"며 "주위에 지인들도 많이 있지만 자식만큼 해줄 사람은 없지 않냐. 아들과 있으면 행복하다"고 애틋한 모정을 드러냈다.

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한편 1947년생인 김세레나는 슬하에 두 아들을 두고 있다. 둘째 아들 진의남은 1983년생으로, 1998년 1집 앨범 '그녀의 반지'를 발표하며 가요계에 데뷔했다. 과거 아이돌 가수로 활동했던 그는 현재 트로트 가수로 전향했으며, 어머니의 매니저로도 일하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com