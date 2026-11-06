박주호♥안나, 넷째 출산 앞두고 '2500만 원 조리원' 예약 "한국서 첫 경험"

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[스포츠조선 이지현 기자] 전 축구선수 박주호의 아내 안나가 넷째 출산을 앞두고 생애 처음으로 산후조리원을 방문한 소감을 밝혔다.

5일 안나는 자신의 유튜브 채널을 통해 산후조리원 답사 과정과 출산 준비 상황을 담은 영상을 공개했다.

영상에서 안나는 볼록하게 나온 배를 보여주며 "이제 거의 다 됐다"고 출산이 임박했음을 알렸다. 이어 산후조리원을 직접 방문해 시설과 객실 등을 둘러보며 본격적인 출산 준비에 나섰다.

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특히 안나는 한국과 스위스의 출산 문화 차이에 놀라움을 드러냈다. 그는 "세 아이를 모두 스위스에서 낳았기 때문에 이번 경험은 완전히 다르다"며 "스위스에서는 출산 후 병원에 3일 정도 머물다가 집으로 돌아갔다. 이후 조산사가 집으로 방문해 산모와 아기의 건강 상태를 확인해 줬다"고 설명했다.

이어 "당시에는 출산 후 다른 아이들도 병원에 와서 아기를 만날 수 있었다. 그래서 이번에도 조리원에 아이들이 방문해 동생을 만날 수 있을 거라고 생각했다"며 "그런데 한국은 그렇지 않더라. 특히 코로나19 이후 방문 규정이 달라진 것 같다"고 말했다.

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무엇보다 안나는 세 자녀와 떨어져 지내야 한다는 사실에 아쉬움을 감추지 못했다. 안나는 "조금 슬프지만 모두의 안전을 위한 규칙이니 따라야 한다"면서도 "남편은 방문할 수 있는 것으로 알고 있다. 조리원은 2주간 예약해 놓은 상태인데, 솔직히 2주 동안 아이들을 보지 않고 지낼 수 있을지 모르겠다"고 털어놨다.

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안나가 예약한 조리원은 2주에 최대 2500만원에 달하는 것으로 알려진 곳으로 다양한 연예인들이 이용한 곳으로 유명한 공간이다.

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출산을 앞두고 육아용품 준비에도 한창이었다. 안나는 "마지막 출산 이후 6년이라는 시간이 흘렀다. 그동안 많은 것이 달라진 것 같아 어떤 물건을 사야 할지 잘 모르겠다"며 구독자들에게 조언을 구했다.

그러면서 유모차와 카시트, 아기 침대, 욕조 등을 구매할 예정이라고 밝혔다. 과거 세 자녀를 키우며 사용했던 육아용품들을 떠올린 안나는 "가격이 조금 비싸더라도 신생아부터 아이가 자랄 때까지 오래 사용할 수 있는 제품이 좋다"고 설명했다.

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넷째를 위한 아기방 구상도 공개했다. 안나는 짙은 나무색 가구와 나무 그림이 들어간 벽지 등을 활용해 자연스럽고 따뜻한 분위기의 공간을 꾸미고 싶다는 바람을 전했다.

이런 가운데 출산이 임박했음에도 해외 일정을 소화하고 있는 남편 박주호에 대한 이야기도 꺼냈다. 안나는 "남편이 요즘 계속 나를 혼자 두고 떠난다"며 "일본에 2주, 독일에 일주일 다녀왔고 며칠 집에 있다가 다시 독일에 일주일 다녀왔다. 지난주 돌아왔는데 지금은 베트남에 있다"고 밝혔다.

이어 "2주 뒤에는 또 독일에 간다. 그때는 거의 내 출산 예정일"이라며 출산을 앞둔 상황에서도 바쁜 남편의 일정을 전했다.

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그러면서도 안나는 "이제 3주 정도 남았다. 할 수 있다"며 스스로를 다독였다. 또 아이들이 좋아하는 크리스마스를 위해 올해는 집을 일찍 꾸밀 계획이라며 설레는 마음을 드러냈다.

한편 박주호는 스위스 출신 안나와 결혼해 슬하에 딸 나은, 아들 건후와 진우를 두고 있다. 이들 가족은 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다. 안나는 과거 암 투병 사실을 공개해 응원을 받기도 했다. 현재 넷째 출산을 앞두고 있다.

olzllovely@sportschosun.com