'남미서 뺑소니 사망' 진쓰레블 유가족, 간곡한 호소 "한국 무사히 돌아오도록 기도해달라"[전문]

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[스포츠조선 김소희 기자]볼리비아에서 교통사고로 세상을 떠난 여행 유튜버 진쓰레블(본명 조진우·향년 33세)의 친형이 고인의 국내 장례 준비 상황을 전하며 애도의 뜻을 보내준 이들에게 감사 인사를 전했다.

고인의 친형은 지난 5일 밤 동생 조진우 SNS에 "갑작스럽고 안타까운 소식을 전하게 되어 마음이 미어지고 무겁다"며 "저의 친동생이자 많은 분들의 사랑과 응원을 받아온 진쓰레블님이 세상을 너무나도 갑작스러운 대형 트럭과의 교통사고로 세상을 떠났다"고 밝혔다.

진쓰레블은 지난 4일 오전 볼리비아 엘알토에서 자전거로 이동하던 중 대형 화물트럭에 치여 숨진 것으로 알려졌다. 향년 33세. 자전거를 타고 세계 곳곳을 여행하며 그 여정을 콘텐츠로 기록해 온 그의 갑작스러운 사망 소식에 많은 구독자와 지인들이 안타까움을 표하며 추모의 뜻을 전하고 있다.

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고인의 친형은 현재 유가족이 깊은 슬픔 속에서 고인의 마지막 여정을 준비하고 있다고 전했다. 그는 "현재 저희 유가족은 깊은 슬픔과 황망함 속에서 고인을 추모하며 진우의 마지막 여정을 준비하고 있다"며 그동안 동생을 아끼고 응원해 준 모든 이들에게 감사의 마음을 전했다.

다만 무엇보다 고인의 사망 소식을 둘러싼 무분별한 추측과 악의적인 반응에 대해서는 각별한 자제를 요청했다. 친형은 "고인의 소식과 관련하여 확인되지 않은 추측이나 사실과 다른 내용의 확산을 삼가주시길 부탁드린다"며 "유가족과 고인을 향한 비난이나 악의적인 댓글, 무분별한 사생활 언급 역시 자제해 주시기를 바란다"고 강조했다.

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친형은 또한 고인을 국내로 모시기 위한 절차도 진행 중이라고 설명했다. 유가족은 현지 공관 관계자들의 도움을 받아 필요한 절차를 밟고 있으며, 가족들 역시 일상을 멈추고 볼리비아로 출국해 현지에서 고인의 귀국을 위한 준비를 할 예정이다. 이후 한국으로 돌아와 가족과 친인척, 지인들이 함께하는 국내 장례를 치를 수 있도록 준비하고 있다는 설명이다.

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친형은 고인이 무사히 고국으로 돌아올 수 있도록 조금만 더 기다려 달라고 호소했다. 그는 "조금만 더 저희 진우가 한국에 무사히, 마지막까지 돌아올 수 있도록 기다려 주시고, 위로해 주신다면 정말 큰 힘이 될 것 같다. 진심으로 고개 숙여 감사드린다"고 부탁했다.

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한편 2020년 개설된 '진쓰레블'은 구독자 약 6만6000명을 보유하고 있으며 자전거로 여행하는 콘셉트로 마니아층의 인기를 끌었다.

처음 국내일주를 시작으로 유럽 전역과 아프리카, 북미를 누볐으며 1년 전부터 멕시코를 기점으로 중남미 루트를 달렸고 지난달 30일 업로드한 페루 산맥 도로편이 유작이 됐다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

조진우 SNS 전문

안녕하세요. 故 조진우(진쓰레블)의 친형입니다.

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갑작스럽고 안타까운 소식을 전하게 되어 마음이 미어지고 무겁습니다.

저의 친동생이자 많은 분들의 사랑과 응원을 받아온 진쓰레블님이 세상을 너무나도 갑작스러운 대형 트럭과의 교통사고로 세상을 떠났습니다.

갑작스러운 소식에 놀라셨을 모든 분께 깊은 위로의 말씀을 전하며, 그동안 동생을 아껴주시고 응원해 주셨던 모든 분께 진심으로 진심으로 감사드립니다.

현재 저희 유가족은 깊은 슬픔과 황망함 속에서 고인을 추모하며 진우의 마지막 여정을 준비하고 있습니다.

아울러 한 가지 부탁 말씀을 드립니다.

고인의 소식과 관련하여 확인되지 않은 추측이나 사실과 다른 내용의 확산을 삼가주시길 부탁드립니다. 또한 유가족과 고인을 향한 비난이나 악의적인 댓글, 무분별한 사생활 언급 역시 자제해 주시기를 바랍니다.

고인을 애도하고 추모하는 수많은 따뜻한 고결한 마음들은 평생토록 감사히 잊지 않고 간직하겠습니다.

다만 지금은 저희 유가족들에게도 고인을 온전히 애도하고 마음을 추스를 시간이 필요합니다.

부디 고인의 마지막 길이 평안할 수 있도록 따뜻한 마음으로 기도해주시고, 함께해 주시길 부탁드립니다.

그동안 저희 진우에게 보내주신 사랑과 성원에 진심으로 감사드립니다.

현재 저희 유가족들은 너무나 감사하게도,

볼리비아 현지 외교부 대사관에 계시는 수많은 관계자 분들과, 영사관님들의 조력을 받고 있습니다.

저희 모든 가족들은 일상을 멈추고 현재 시점 기준 바로 볼리비아로 출국해, 돌아오는 여정도 쉽지않아 진우의 마지막 흔적들을 잘 가지고 복귀 후 국내에서 가족과 친인척 지인분들을 모시고, 장례 절차를 진행 할 수 있게끔 준비중에 있음을 말씀 드립니다.

조금만 더 저희 진우가 한국에 무사히, 마지막까지 돌아올 수 있도록 기다려 주시고, 위로해 주신다면 정말 큰 힘이 될 것 같습니다. 진심으로 고개숙여 감사드립니다.

- 유가족 올림 -