12월 16일 개봉 '둠스데이' 크리스 에반스X크리스 헴스워스X케빈 파이기, 12월 7일 내한 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '어벤져스: 둠스데이'(이하 '둠스데이', 안소니 루소·조 루소 감독)의 배우 크리스 에반스, 크리스 헴스워스와 마블 수장 케빈 파이기가 한국 팬을 찾는다.

'둠스데이'가 오는 12월 16일 개봉을 확정한 가운데, 크리스 에반스와 크리스 헴스워스, 마블 스튜디오의 사장 케빈 파이기가 내달 7일 한국을 찾는다.

이번 내한은 MCU를 대표하는 두 배우와 모든 MCU 영화를 이끌어온 프로듀서가 한자리에 모여 국내 팬들과 특별한 만남을 갖는다는 점에서 더욱 의미를 더한다.

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크리스 에반스는 지난 2015년 '어벤져스: 에이지 오브 울트론' 이후 무려 11년 만에 마블 작품으로 한국을 방문한다. '퍼스트 어벤져'를 시작으로 2019년 '어벤져스: 엔드게임'에 이르기까지 1대 캡틴 아메리카 스티브 로저스 역으로 활약하며 MCU를 상징하는 히어로로 자리매김한 만큼, 그의 오랜만의 내한 소식은 국내 팬들의 뜨거운 반가움을 자아낸다.

천둥의 신 토르로 독보적인 존재감을 발휘해 온 크리스 헴스워스는 '둠스데이'의 홍보를 위해 마블 작품으로는 처음으로 내한에 나서 더욱 이목을 집중시킨다. 지난해 디즈니+ 오리지널 시리즈 '크리스 헴스워스: 리미트리스' 시즌2 촬영을 위해 한국을 방문했던 그는 이번 내한을 통해 국내 팬들과 한층 가까이서 소통하며 특별한 시간을 보낼 예정이다.

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여기에 '아이언맨'을 시작으로 마블 시네마틱 유니버스 의 방대한 세계관을 구축하고 글로벌 흥행 신화를 써 내려온 마블 스튜디오의 수장 케빈 파이기까지 합류해 그야말로 역대급 내한 라인업을 완성했다.

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크리스 에반스와 크리스 헴스워스, 케빈 파이기는 이번 내한을 통해 기자 간담회와 레드카펫 등 다채로운 공식 일정을 소화하며 국내 취재진 및 팬들과 만날 예정이며, 자세한 일정은 추후 순차적으로 공개된다.

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'어벤져스: 둠스데이'는 로버트 다우니 주니어, 크리스 헴스워스, 바네사 커비, 안소니 마키, 세바스찬 스탠, 레티티아 라이트, 폴 러드, 와이어트 러셀, 테노치 우에르타 메히아, 에본 모스-바크라크, 시무 리우, 플로렌스 퓨, 켈시 그래머, 루이스 풀먼, 대니 라미레즈, 조셉 퀸, 데이빗 하버, 윈스턴 듀크, 해나 존-케이먼, 톰 히들스턴, 패트릭 스튜어트, 이안 맥켈런, 알란 커밍, 레베카 로미즌, 제임스 마스던, 채닝 테이텀, 페드로 파스칼, 크리스 에반스 등이 출연했고 '어벤져스' 시리즈를 이끈 안소니 루소·조 루소 형제 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 12월 16일 개봉한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com