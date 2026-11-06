윤경호 강렬 존재감..'꿀알바'서 강약약강 갑질 제약회사 과장 파격 변신

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 윤경호가 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'(경민선·이신지 극본, 김다민 연출)에서 악랄하지만 짠내나는 빌런으로 변신했다.

지난달 30일 공개된 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'에서 윤경호는 아르바이트에 나선 혁준(이재욱)이 만난 제약회사 과장 조준섭 역을 맡아 이전과는 전혀 다른 얼굴을 선보였다.

준섭은 자신보다 약한 상대에게는 가차 없이 군림하면서도 힘 있는 사람 앞에서는 한없이 비굴해지는 인물. 등장부터 혁준을 향한 노골적인 무시와 모욕적인 언행으로 불쾌감을 자아냈다. 다짜고짜 학창 시절 공부를 못했냐며 비아냥거리는가 하면, 사소한 일도 트집 잡으며 거침없이 분노를 쏟아낸 것.

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반면 대학병원 관계자의 전화를 받자 순식간에 공손한 태도로 돌변하며 상대에 따라 극명하게 달라지는 이중적인 면모를 드러냈다.

이후에도 준섭은 혁준과 행사장에 동행한 삐에로에게 끊임없이 폭언을 퍼붓고 폭력까지 행사하며 갑질의 극치를 보여줬다. 그러나 자신이 위기에 몰리자 불같은 기세는 온데간데없이 사라지고, 살기 위해 비굴하게 매달리는 모습으로 인물의 비열한 본성을 부각해 몰입감을 높였다.

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이처럼 윤경호는 강약약강의 표본인 캐릭터를 실감 나는 연기로 완성했다. 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터', SBS '김부장', 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다' 등 전작에서 보여준 유쾌하고 친근한 모습과는 상반된 변신이라는 점에서 더욱 눈길을 끈다. 이번 작품을 통해 또 한 번 폭넓은 소화력을 발휘한 윤경호가 앞으로 펼쳐갈 활약에도 기대가 모인다.

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'꿀알바'는 시급 50배부터 시작하는 꿀알바만을 소개하는 이상한 인력사무소에서 알바를 구하게 된 청년이 악몽 같은 노동 현장에 투입되며 펼쳐지는 이야기를 다룬 생계형 밥벌이 호러 시리즈다. 이재욱, 고민시, 김민하, 그리고 이희준이 출연했고 '서울괴담'의 경민선·'콘크리트 유토피아'의 이신지 작가가 극본을, '막걸리가 알려줄거야'의 김다민 감독이 연출을 맡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com