'재혼 황후' 주지훈, 소비에슈→개비에슈 원성 터졌다 "결 다른 나쁜 남자"

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[스포츠조선 조지영 기자] 디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출)의 배우 주지훈이 역대급 나쁜 남자로 시청자의 폭발적인 반응을 얻고 있다.

공개 전부터 전 세계를 뜨겁게 달구며 폭발적인 기대를 한 몸에 받은 '재혼 황후'가 지난 3일 1~4회를 예정보다 하루 먼저 깜짝 공개하며 드디어 베일을 벗었다. '재혼 황후'는 공개 하루 만에 디즈니+ TV쇼 부문 12개국 1위에 오르며 독보적인 화제성과 흥행력을 입증하고 있다.

극 중 동대제국의 절대권력자 황제 소비에슈 역을 맡은 주지훈은 등장부터 시청자들의 뜨거운 반응을 끌어내고 있다. 주지훈은 압도적인 피지컬과 황제의 고급스러운 아우라와 함께 판타지 세계관 속 가상의 인물을 자연스러운 연기력으로 구현해 내며 K-로판의 포문을 열었다.

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공개된 1~4회에서 주지훈은 황제의 품격이 느껴지는 첫 등장으로 시선을 사로잡았다. 그러나 곧이어 난생처음 느껴보는 감정에 휩쓸리는 소비에슈의 모습을 입체적으로 그려냈다. 도망 노예 라스타(이세영)에게 첫눈에 반해 단숨에 정부로 들이겠다고 선언하는가 하면, 라스타에게 함부로 말했다는 이유로 남들이 보는 앞에서 황후 나비에(신민아)의 시녀를 벌한 것.

여기에 그치지 않고 나비에가 오래도록 준비해 온 신년제에서 "함께 연습한 곡이 이거밖에 없다"라며 라스타와 먼저 춤을 추는 황당함까지 자아냈다. 그러면서도 나비에가 서왕국의 왕자 하인리(이종석)와 함께 춤을 추자 불편한 기색을 감추지 못하고 질투심을 느끼는 표정을 투명하게 드러냈다.

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해당 장면은 공개 직후 각종 SNS와 온라인 커뮤니티에 급속히 확산되며 뜨거운 화제를 모으기도 했다.

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이처럼 주지훈은 황제로서의 품격과 로열패밀리다운 위엄을 잃지 않으면서도 얄미울 정도로 뻔뻔한 소비에슈를 통해 역대급 나쁜 남자의 탄생을 알렸다. 존재 자체로 무게감을 더하는 주지훈이 판타지 세계를 완벽히 설득시키고, 악의는 없지만 분노를 유발하는 소비에슈의 반전 면모까지 더해 극의 재미와 몰입도를 책임지고 있다.

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동명의 인기 웹소설을 영상화한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다. '재혼 황후'는 디즈니+에서 매주 수요일 2개씩, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com