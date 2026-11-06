임형주, 故 최불암 생전 당부 끝내 못 지켰다…“2절부터 눈물 조절 힘들어”

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[스포츠조선 조민정 기자] 팝페라 테너 임형주가 고(故) 최불암의 장례미사에서 끝내 눈물을 참지 못했던 순간을 다시 떠올렸다. 생전 고인이 부탁했던 마지막 인사를 완벽하게 지키지 못했다며 뒤늦게 미안한 마음을 전했다.

임형주는 6일 새벽 자신의 SNS에 "며칠이 지났지만 아직도 믿어지지 않는다. 이모부, 천국에 잘 도착하셨지요?"라는 글을 게재하며 고인을 다시 한번 추모했다. 그는 "죄송하다"며 "다시 만날 것처럼 웃으며 작별 인사해달라는 말씀, 제가 부족한 관계로 완벽하게 지키진 못했습니다"라고 털어놨다.

앞서 임형주는 지난 2일 서울 영등포구 여의도성당에서 열린 최불암의 장례미사에서 추모곡 '아베 마리아'를 불렀다. 당시 염수정 추기경의 집전으로 엄수된 미사에서 임형주는 고인의 마지막 가는 길을 노래로 배웅했다. 하지만 가족처럼 따르던 고인과의 이별 앞에서 감정을 추스르기란 쉽지 않았다.

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임형주는 "1절까지 눈물과 감정을 꾹 누르며 최대한 집중했는데 중간 간주 이후 2절부터는 감정을 조절하기가 너무나 힘들었다"고 고백했다. 실제로 장례미사 당시 임형주는 노래를 마친 뒤 흐르는 눈물을 손으로 닦으며 슬픔을 감추지 못하는 모습을 보였다.

그럼에도 그는 "이모부, 그래도 천국 가시는 길 문턱에서 제가 노래 불러드릴 수 있어서 무한한 영광이었다"며 고인을 마지막까지 배웅할 수 있었던 데 감사한 마음을 전했다.

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두 사람의 남다른 인연도 다시 주목받고 있다. 임형주는 생전 최불암과 아내인 배우 김민자를 각각 '이모부', '이모'라고 부를 만큼 각별한 친분을 이어왔다.

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최불암 부부 역시 임형주를 친조카처럼 아꼈던 것으로 알려졌다. 임형주가 독창회를 열 때면 부부가 직접 공연장을 찾아 응원했고 최불암은 임형주가 가톨릭평화방송 라디오 DJ로 데뷔했을 당시에도 축하 메시지를 보내며 격려했다.

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임형주는 지난달 29일 고인의 별세 소식을 접한 직후에도 SNS를 통해 깊은 슬픔을 드러낸 바 있다. 당시 그는 "믿겨지지가 않는다. 그저 눈물만 흐른다"며 "몇 달 전 병문안에서의 인사가 영원한 작별 인사가 될지 몰랐다"고 애통해했다. 이어 "언제나 제 노래를 아껴주시고 항상 제 독창회에도 김민자 이모님과 함께 와 주셨고, 늘 좋은 말씀으로 권면해 주셔서 정말 감사했다"며 고인과 함께한 시간을 되돌아봤다.

무엇보다 고인이 생전에 남겼던 말 한마디가 임형주의 마음에 깊이 남아 있었다.

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임형주는 "나중에 내가 세상 떠날 때 웃으면서 마지막 인사를 해달라고 하신 말씀을 아직도 기억한다"며 고인의 부탁을 따르도록 노력하겠다고 약속했다.

한편 최불암은 지난달 29일 서울 강서구의 한 병원에서 향년 87세로 별세했다. 대중문화예술 발전에 기여한 공로를 인정받아 지난달 30일 금관문화훈장이 추서됐다.

고인의 장례는 초록우산 어린이재단장으로 치러졌으며 지난 2일 발인과 장례미사를 거쳐 경기 파주시 동화경모공원에 안장됐다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com