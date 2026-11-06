"여성 팬 성폭행·직장 동료 성추행"…유명 배우 겸 코미디언 결국 유죄

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 팝스타 케이티 페리(42)의 전 남편이자 영국 출신 배우 겸 코미디언 러셀 브랜드(51)가 강간과 성폭력 혐의로 유죄 판결을 받았다.

브랜드는 혐의를 인정하지 않았지만 유명세를 이용해 여성들을 성적으로 착취했다는 검찰의 주장이 법정에서 받아들여졌다.

BBC 등 외신들에 따르면 5일(이하 현지시각) 영국 런던 사우스워크 형사법원에서 열린 재판에서 배심원단은 브랜드에게 강간 1건과 성폭력 3건 등 모두 4건의 유죄를 평결했다.

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재판 내용을 보면 브랜드는 2009년 서런던에서 열린 자신의 공연을 계기로 알게 된 21세 여성 팬을 강간한 혐의로 유죄 판결을 받았다. 또 2004년 런던의 한 술집에서 여성직원을 추행하고, 2005년 직장에서 다른 여성에게 입을 맞추고 신체를 만진 혐의, 2009년 한 여성에게 마사지를 요구한 뒤 성적으로 부적절한 행동을 한 혐의 등도 유죄로 인정됐다.

반면 다른 여성들을 상대로 저지른 강간 혐의 2건과 강제추행 미수 혐의 1건은 무죄로 판단됐다. 배심원단은 약 8시간 30분간 심리를 거쳐 이 같은 결론을 내렸다.

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브랜드는 재판에서 혐의를 부인하며 성관계는 모두 합의에 따른 것이었다고 주장했지만 받아들여지지 않았다.

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담당 판사는 평결 직후 이번 사건이 매우 충실하게 준비됐다고 평가하면서 선고 공판은 오는 9일 열릴 예정이라고 밝혔다. 판사는 브랜드에게 상당한 기간의 실형이 불가피하다는 취지로 설명했다. 브랜드는 보석이 허가되지 않아 구금 상태에서 선고를 기다리게 됐다.

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런던경찰청은 판결 직후 성명을 통해 브랜드가 자신의 영향력과 지위, 명성을 이용해 여성들을 착취하고 성범죄를 저질렀다고 밝혔다.

검찰도 브랜드가 유명세와 권력을 이용해 여성들이 원하지 않는 상황에서도 성적 접근을 시도했다고 지적했다.

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담당 검사는 "증거를 보면 브랜드는 계산된 성범죄자였다"며 "높아지는 명성과 권력을 이용해 여성들의 의사와 관계없이 성적으로 접근할 수 있는 상황을 만들었다"고 밝혔다.

한편 브랜드는 스탠드업 코미디언으로 활동을 시작해 2000년대 초 영국의 유명 방송인으로 이름을 알렸다. 이후 할리우드 영화 '더 파이트(2018)'과 '파라다이스(2014)' 등에도 출연했다.

2010년부터 2012년까지 미국 팝스타 케이티 페리와 결혼생활을 했던 그는 이후 영성, 명상, 요가 등을 주제로 활동 영역을 바꿨다. 코로나19 팬데믹 이후에는 유튜브와 온라인 방송 플랫폼 럼블을 중심으로 활동하며 보수 성향의 온라인 구독자층을 확보했다. 2026년에는 기독교로 개종한 경험을 담은 책도 출간했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com