"학교폭력 가담한 적 없어" 국동호, 폭로자 명예훼손 고소..결국 공소청 송치

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[스포츠조선 김소희 기자] 넷플릭스 예능 '솔로지옥4' 출연자 국동호 측이 학교폭력 가담 의혹을 제기한 변호사가 명예훼손 및 강요미수 혐의로 검찰에 송치됐다고 밝혔다.

국동호의 법률대리인 법무법인 필은 지난 6일 공식 입장문을 통해 "국동호 씨에 대한 허위 학교폭력 의혹을 공개적으로 제기한 이모 변호사를 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 및 강요미수 혐의로 고소한 사건과 관련하여, 경찰이 이번 주 이모 변호사를 공소청에 송치하였음을 알려드린다"고 밝혔다.

대리인단에 따르면 이 변호사는 지난 5월 3일부터 자신의 SNS 계정을 통해 국동호가 중학생 시절 학교폭력에 가담했다는 취지의 게시물을 반복적으로 게재했다. 국동호가 특정 여성과 교제하면서 해당 여성이 다른 학생들을 통해 저지른 학교폭력을 알고도 방조하거나 조롱했으며, 피해 학생에게 이른바 '고백 공격'을 가해 수치심을 줬다는 등의 주장을 공개했다는 설명이다.

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이에 대해 국동호 측은 관련 의혹을 전면 부인했다. 법무법인 필은 "국동호 씨에 관하여 제기된 위 학교폭력 가담 의혹은 모두 허위사실"이라며 "국동호 씨는 당시 거론된 여성과 교제하거나 친밀하게 어울린 사실이 없으며, 학교폭력을 교사하거나 방조한 사실도 없다. 이른바 '케이크 고백 공격'에 가담하였다는 주장 역시 전혀 사실이 아니다"라고 강조했다.

또한 이 변호사가 SNS를 통해 의혹을 반복적으로 유포하는 데 그치지 않고, 국동호의 개인 SNS 계정에 직접 게시물을 올려 학교폭력 가해 사실을 인정하고 공개적으로 사과할 것을 요구했다고 주장했다. 정해진 시간 내에 요구에 응하지 않을 경우 자신이 보유한 자료를 공개하겠다는 취지로 압박했다는 것이다.

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국동호는 의혹이 제기된 직후부터 일관되게 이를 부인해 왔다. 그는 지난 5월 7일 공식 입장문을 발표해 제기된 의혹이 사실과 다르다는 점을 구체적으로 설명하고, 자신이 하지 않은 일을 인정하거나 사과할 수 없다는 입장을 분명히 했다. 이후 법무법인 필을 법률대리인으로 선임해 같은 달 15일 이 변호사를 형사고소했다. 경찰은 약 6개월간 수사를 진행한 끝에 이번 주 이 변호사를 관련 혐의로 송치했다.

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국동호 측은 이번 사건으로 인한 명예훼손 피해도 호소했다. 대리인단은 "이번 사건으로 국동호 씨는 자신이 저지르지 않은 학교폭력의 가해자로 공개적으로 지목되어 심각한 명예훼손 피해를 입었다"고 밝혔다.

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이어 "특히 법률전문가인 변호사가 자신의 직업적 지위를 내세워 이러한 주장을 반복적으로 게시하면서, 국동호 씨는 대중 앞에서 사실상 학교폭력 가해자로 낙인찍히는 피해를 겪었다"고 주장했다.

대리인단은 "학교폭력 피해자의 권리는 마땅히 보호받아야 한다. 그러나 피해를 호소하며 근거 없이 특정인을 가해자로 단정하거나, 사실과 다른 내용을 인정하고 사과하도록 공개적으로 압박하는 행위가 정당화될 수는 없다"며 "특히 법률전문가인 변호사에게는 자신의 주장과 행위가 타인의 명예와 권리에 미칠 영향을 고려하여 더욱 신중하고 책임 있게 행동할 것이 요구된다"고 지적했다.

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아울러 국동호 측은 최초 의혹을 제기한 이 변호사뿐 아니라 객관적인 근거 없이 관련 내용을 제보하거나 SNS 등을 통해 확산한 이들에 대해서도 법적 책임을 묻겠다는 입장이다. 대리인단은 관련 게시물과 제보 내용 등 증거자료를 지속적으로 수집·보존해 왔다고 설명했다.

이들은 "허위사실을 최초로 유포한 행위뿐 아니라 이를 반복적으로 확산시켜 국동호 씨의 명예를 훼손한 행위 역시 법적 책임의 대상이 될 수 있다"며 "현재까지 확보한 자료를 토대로 관련자들의 행위를 검토하고 있으며, 위법행위가 확인되는 경우 추가적인 형사고소 및 민사상 손해배상청구 등 필요한 법적 조치를 취할 예정"이라고 밝혔다.

이번 송치에 대한 입장도 덧붙였다. 국동호 측은 "이번 송치는 수사기관이 피의자의 범죄 혐의를 인정한 결과라는 점에서 의미가 있다"며 "향후 공소청의 기소와 법원의 재판을 통해 피의자의 형사책임이 엄정하게 규명되기를 기대한다"고 전했다.

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끝으로 "저희는 앞으로도 관련 절차에 성실히 임하며, 국동호 씨가 훼손된 명예와 권리를 되찾고 이번 사건으로 인한 피해를 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

앞서 지난 5월 자신을 변호사라고 밝힌 A씨는 SNS를 통해 학창 시절 학교폭력 피해를 입었다고 주장하며 국동호의 실명을 언급했다. A씨는 당시 자신을 괴롭히던 무리 가운데 한 학생의 남자친구가 국동호였으며, 이른바 '고백 공격' 등 괴롭힘에 가담하거나 이를 알고도 방관했다고 주장했다.

또한 A씨는 당시 가해 학생이 배드민턴 채로 머리를 때리거나 의자에 압정을 놓고, 사물함 자물쇠에 강력본드를 바르는 등의 행동을 했다고 폭로했다.

이에 대해 국동호는 개인 SNS를 통해 "배드민턴 채로 머리를 가격하거나 압정을 깔고 사물함에 본드를 바르는 등의 행위에 가담하거나 방조한 사실이 없다"며 의혹을 전면 부인했다. 소속사 역시 자체 확인 결과 해당 폭력 행위와 학창 시절 위력 행사에 관여한 사실이 없다고 판단했다며 민·형사상 법적 조치를 예고한 바 있다.

한편 국동호는 넷플릭스 '솔로지옥4' 출연을 계기로 대중에 얼굴을 알렸으며, 현재 공인회계사이자 인플루언서로 활동 중이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

다음은 국동호 측 입장문 전문

넷플릭스 예능 프로그램 「솔로지옥4」 출연자 국동호 씨의 법률대리인 법무법인 필은, 국동호 씨에 대한 허위 학교폭력 의혹을 공개적으로 제기한 이○○ 변호사를 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 및 강요미수 혐의로 고소한 사건과 관련하여, 경찰이 이번 주 이○○ 변호사를 공소청에 송치하였음을 알려드립니다.

이○○ 변호사는 2026년 5월 3일부터 자신의 SNS 계정을 통해 국동호 씨가 중학생 시절 학교폭력에 가담하였다는 취지의 게시물을 반복적으로 게시하였습니다. 구체적으로 국동호 씨가 특정 여성과 교제하면서 해당 여성이 다른 학생들을 통해 저지른 학교폭력을 알고도 방조하거나 조롱하였고, 피해 학생에게 이른바 '고백 공격'을 가하여 수치심을 주었다는 등의 주장을 공개하였습니다.

그러나 국동호 씨에 관하여 제기된 위 학교폭력 가담 의혹은 모두 허위사실입니다. 국동호 씨는 당시 거론된 여성과 교제하거나 친밀하게 어울린 사실이 없으며, 학교폭력을 교사하거나 방조한 사실도 없습니다. 이른바 '케이크 고백 공격'에 가담하였다는 주장 역시 전혀 사실이 아닙니다.

그럼에도 이○○ 변호사는 이러한 주장을 SNS를 통해 반복적으로 유포하였고, 국동호 씨의 SNS 계정에 직접 게시물을 올려 학교폭력 가해 사실을 인정하고 공개적으로 사과할 것을 요구하였습니다. 나아가 정해진 시간 내에 이를 이행하지 않으면 자신이 보유한 자료를 공개하겠다는 취지로 압박하였습니다.

이에 국동호 씨는 2026년 5월 7일 공식 입장문을 발표하여 제기된 의혹이 모두 사실과 다르다는 점을 구체적으로 설명하고, 하지 않은 일을 인정하거나 사과할 수 없다는 입장을 분명히 밝혔습니다.

이후 국동호 씨는 법무법인 필을 법률대리인으로 선임하여 2026년 5월 15일 이○○ 변호사를 형사고소하였고, 경찰은 약 6개월간 수사를 진행한 끝에 이번 주 이○○ 변호사를 공소청에 송치하였습니다.

이번 사건으로 국동호 씨는 자신이 저지르지 않은 학교폭력의 가해자로 공개적으로 지목되어 심각한 명예훼손 피해를 입었습니다.

특히 법률전문가인 변호사가 자신의 직업적 지위를 내세워 이러한 주장을 반복적으로 게시하면서, 국동호 씨는 대중 앞에서 사실상 학교폭력 가해자로 낙인찍히는 피해를 겪었습니다. 학교폭력 피해자의 권리는 마땅히 보호받아야 합니다. 그러나 피해를 호소하며 근거 없이 특정인을 가해자로 단정하거나, 사실과 다른 내용을 인정하고 사과하도록 공개적으로 압박하는 행위가 정당화될 수는 없습니다. 특히 법률전문가인 변호사에게는 자신의 주장과 행위가 타인의 명예와 권리에 미칠 영향을 고려하여 더욱 신중하고 책임 있게 행동할 것이 요구됩니다.

국동호 씨는 사건 초기부터 일관되게 학교폭력 가담 사실을 부인하였고, 공개적인 비난과 압박에도 불구하고 허위사실을 인정하거나 사과하지 않았습니다. 저희 대리인단은 국동호 씨에게 제기된 학교폭력 의혹이 모두 허위라는 점을 다시 한번 분명히 밝힙니다.

아울러 이 사건과 관련하여 객관적인 근거 없이 국동호 씨에 대한 허위사실을 제보하거나 SNS 등을 통해 유포한 행위에 대해서도 관련 게시물과 제보 내용 등 증거자료를 지속적으로 수집·보존해 왔습니다.

허위사실을 최초로 유포한 행위뿐 아니라 이를 반복적으로 확산시켜 국동호 씨의 명예를 훼손한 행위 역시 법적 책임의 대상이 될 수 있습니다.

현재까지 확보한 자료를 토대로 관련자들의 행위를 검토하고 있으며, 위법행위가 확인되는 경우 추가적인 형사고소 및 민사상 손해배상청구 등 필요한 법적 조치를 취할 예정입니다.

이번 송치는 수사기관이 피의자의 범죄 혐의를 인정한 결과라는 점에서 의미가 있습니다. 향후 공소청의 기소와 법원의 재판을 통해 피의자의 형사책임이 엄정하게 규명되기를 기대합니다.

저희는 앞으로도 관련 절차에 성실히 임하며, 국동호 씨가 훼손된 명예와 권리를 되찾고 이번 사건으로 인한 피해를 회복할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.