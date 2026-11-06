도상우♥박지혜, 내년 2월 결혼…배우·모델 부부 탄생

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 도상우(39)와 모델 박지혜(37)가 내년 2월 백년가약을 맺는다.

6일 방송계에 따르면 도상우와 박지혜는 내년 2월 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺는다. 예식은 양가 가족과 친지, 가까운 지인들만 초대해 비공개로 진행될 예정이다.

특히 두 사람 모두 모델로 활동하며 연예계에 발을 들였다는 공통점이 있어 눈길을 끈다. 모델 출신 배우와 세계적인 무대에서 활약한 톱모델의 만남이라는 점에서 관심이 쏠리고 있다.

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도상우는 2008년 모델로 데뷔한 뒤 2011년 tvN 드라마 '꽃미남 라면가게'를 통해 배우로 활동 영역을 넓혔다.

이후 MBC '내 딸, 금사월', TV조선 '간택-여인들의 전쟁', SBS '편의점 샛별이', tvN '환혼: 빛과 그림자', KBS 2TV '은수 좋은 날' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.

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특히 지난 2월 종영한 '은애하는 도적님아'에서는 강렬한 악역 연기로 존재감을 드러내며 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.

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예비 신부 박지혜는 해외 패션계에서도 인정받은 모델이다. 2012년 열린 2013 봄·여름 시즌 뉴욕 패션위크를 통해 주목받기 시작했으며, 이후 세계적인 패션 브랜드의 런웨이에 오르며 활약했다.

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2013년에는 미국 뉴욕매거진이 선정한 '뉴욕 패션위크에서 주목해야 할 신인 모델 10인'에 이름을 올리며 가능성을 인정받았다. 최근까지도 국내외 패션쇼와 화보 촬영 등을 통해 꾸준히 활동을 이어오고 있다.

olzllovely@sportschosun.com