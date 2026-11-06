이지현 중1 딸, 엄마 키 훌쩍 넘었다.."나보다 커, 서윤이 옷 같이 입는다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 쥬얼리 출신 이지현이 42세라는 나이가 믿기지 않는 늘씬한 몸매와 남다른 자기관리로 눈길을 끌었다.

지난 5일 유튜브 채널 '현생모드퀸지현'에는 '이지현 옷장 전격 공개! 현실은 엄마 옷장'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이지현은 자신의 취향이 고스란히 담긴 옷방을 공개하며 다양한 의상을 소개했다. 옷장에는 베이지 톤을 중심으로 한 원피스들이 주를 이뤘다. 차분하면서도 여성스러운 스타일을 선호하는 이지현의 취향이 엿보였다.

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옷을 살펴보던 이지현은 자신의 옷차림에 대한 솔직한 생각도 털어놨다. 그는 "이제 허리 잡히는 옷은 못 입는다. 배에 힘 줘야 하고 불편"이라며 웃었다. 군살 없이 늘씬한 몸매를 유지하고 있음에도 몸을 조이는 옷보다는 편안한 스타일을 선호하게 됐다는 것. 꾸준한 자기관리로 변함없는 몸매를 유지하는 그에게도 편안함이 중요한 기준이 된 모습이었다.

그러던 중 옷방에서 유독 짧은 길이의 치마가 등장해 시선을 사로잡았다. 알고 보니 치마의 주인은 이지현의 딸 서윤 양이었다. 치마를 확인한 이지현은 "짧지? 중학교 1학년이 입으면 안 된다"라며 단번에 불만을 드러냈다.

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이어 "이걸 사 온 거다. 인터넷 주문으로. 안에 속바지가 들었다고 하더라. 근데 중학교 1학년이 이렇게 짧은 거 입어도 되냐"라며 거듭 속상한 마음을 내비쳤다. 딸이 입기에는 지나치게 짧다고 생각한 것.

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제작진이 "꾸미는 거 좋아하니까"라며 서윤 양의 마음을 대변하자 이지현은 "이건 꾸미는 게 아니다. 바로 압수했다"라고 단호하게 선을 그어 웃음을 자아냈다. 딸의 패션 취향을 이해하면서도 아직 중학생인 만큼 옷차림에 신경을 쓸 수밖에 없는 엄마의 현실적인 반응이었다.

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하지만 이지현의 반전은 여기서 끝나지 않았다. 그는 "그래서 내가 입기로 했다"며 압수한 치마를 자신이 활용하겠다는 뜻밖의 계획을 밝혔다. 이어 "'불후' 때 입은 옷도 다 서윤이 옷이다. 안 입는다고 버린 거 아까워서 입은 것"이라고 설명했다. 딸이 입지 않는 옷을 버리는 대신 자신이 직접 활용하고 있었던 것.

이에 제작진이 "언니 서윤이 옷도 맞냐"라며 놀라움을 드러내자 이지현은 "서윤이가 나보다 조금 커서 그렇다"라고 답했다. 중학교 1학년 딸보다 체격이 조금 작은 탓에 딸의 옷을 자연스럽게 함께 입을 수 있다는 설명이다.

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한편, 이지현은 두 번의 이혼을 겪은 후 1남 1녀를 홀로 양육 중이다. 지난해 미용국가자격증을 취득했으며 현재 한 미용실에서 마케팅 원장으로 일하고 있다.