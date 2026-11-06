'온미녀’ 신민아냐, ‘냉미녀’ 수애냐...'재혼 황후' 7년전 영상 역주행

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 신민아 주연의 '재혼 황후'가 공개되면서 뜻밖의 인물이 다시 주목받고 있다. 주인공은 7년 전 같은 작품의 광고에서 황후 나비에를 연기했던 수애다. 불과 짧은 광고 영상으로 강렬한 인상을 남겼던 수애의 모습이 재조명되며 신민아와 또 다른 매력을 지닌 '두 황후'가 화제를 모으고 있다.

지난 3일 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'가 공개된 가운데 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 2019년 공개된 수애의 네이버 시리즈 광고 영상이 다시 회자되고 있다.

해당 영상은 2019년 네이버 시리즈가 진행한 '인생작을 만나다' 캠페인의 일환이다. 당시 수애는 인기 웹소설 '재혼 황후'의 주인공 나비에로 분해 작품의 명장면을 직접 연기했다.

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광고는 흑백 화면으로 시작된다. 검은색 의상을 입은 수애는 카메라를 정면으로 응시하며 차분하면서도 단호한 목소리로 대사를 이어간다.

남편인 황제로부터 이혼을 통보받고도 당당하게 재혼을 요구하는 나비에의 모습이 수애 특유의 낮은 목소리와 냉철한 표정으로 표현됐다. 별다른 배경이나 화려한 연출 없이 눈빛과 목소리만으로 황후의 위엄을 드러낸 것이 인상적이다.

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영상의 마지막에는 반전도 있다. 진지하게 나비에의 대사를 연기하던 수애가 휴대전화를 바라보며 "이거 영화 안 만든대?"라고 묻는 장면이다.

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당시 수애의 영상은 실제 영화나 드라마 예고편으로 착각할 정도로 완성도가 높다는 평가를 받았다. 광고가 공개된 직후 '재혼 황후'가 검색어에 오를 만큼 관심을 끌기도 했다.

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네이버 시리즈가 당시 선보인 광고 캠페인에는 수애 외에도 김윤석, 이제훈, 변요한 등 연기파 배우들이 참여했다. 인기 웹소설의 주요 장면을 배우들의 연기로 재현한 방식이 화제를 모았다.

그로부터 7년이 지난 현재 '재혼 황후'는 실제 드라마로 제작돼 시청자들과 만나고 있다.

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이번 작품에서 수애가 광고 속에서 연기했던 황후 나비에 역은 신민아가 맡았다. 드라마는 동대제국의 황후 나비에가 황제 소비에슈에게 이혼을 통보받자 이를 받아들이는 대신 서왕국 왕자 하인리와 재혼하겠다고 선언하면서 벌어지는 이야기를 그린다.

신민아가 나비에를 연기하고 주지훈은 황제 소비에슈, 이종석은 하인리, 이세영은 라스타 역을 맡았다.

드라마 공개와 함께 수애의 광고가 재조명되면서 두 배우가 표현한 나비에의 차이에도 관심이 쏠렸다. 수애가 냉철하고 카리스마 넘치는 황후의 모습을 보여줬다면 신민아는 특유의 부드러운 분위기에 단호한 면모를 더해 나비에를 표현하고 있다는 반응이다.

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누리꾼들은 "수애 나비에 이거지", "신민아가 온미녀면 수애는 냉미녀다", "수애는 깨끗하고 우아하고 강단 있는 느낌", "딕션이 쏙쏙 들어온다" 등의 반응을 보였다. 반면 "난 신민아도 좋던데", "신민아 특유의 연기도 좋다"며 현재 드라마의 주인공을 응원하는 의견도 이어졌다.

한편 '재혼 황후'는 당초 4일 공개될 예정이었으나 일정을 하루 앞당겨 지난 3일 첫선을 보였다. 총 10부작으로 제작됐으며 첫날 1~4회를 공개한 뒤 매주 수요일 2회씩 선보인다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com