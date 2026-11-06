이승기♥이다인 딸, 아빠 보조개까지 똑 닮았네..남동생도 공개 '완전체 가족'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 이다인이 34번째 생일을 맞아 남편 이승기, 두 자녀와 함께한 행복한 가족의 일상을 공개했다.

이다인은 5일 "Happiest birthday ever♥"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진에는 생일을 맞은 이다인이 첫째 딸, 둘째 아들과 오붓한 파티를 즐기는 모습이 담겼다. 이다인은 지난 7월 태어난 아들을 품에 안은 채 환하게 미소 지었고, 옆에 앉은 딸의 어깨를 다정하게 감싸며 행복한 분위기를 자아냈다.

Advertisement

두 자녀의 얼굴은 하트 이모티콘으로 가려졌지만, 첫째 딸의 보조개가 선명하게 드러나 눈길을 끌었다. 아빠 이승기를 쏙 빼닮은 보조개와 사랑스러운 미소가 훈훈함을 더했다.

이다인은 "동생이 생겼어요"라는 글과 함께 첫째 딸이 갓 태어난 남동생 옆에 누워 바라보는 남매의 투샷도 공개했다. 이어 "내 보물 둘"이라며 내복 차림으로 나란히 의자에 앉은 두 아이의 모습도 자랑했다.

Advertisement

또 "무럭무럭 자라나는 내 사랑♥", "그녀의 뽈록 배"라는 글과 함께 첫째 딸의 사랑스러운 순간을 담은 사진들을 공개하며 각별한 애정을 드러냈다.

Advertisement

이승기와 딸의 다정한 모습도 공개됐다. 이승기는 딸을 무릎에 앉힌 채 손을 꼭 잡고 동화책을 읽어주며 자상한 아빠의 면모를 보였다.

Advertisement

한편 이다인과 이승기는 2023년에 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.