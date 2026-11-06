트와이스 밥값 계산법 밝혔다..나연 "완전체 모임 땐 모아둔 돈 써"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 트와이스의 남다른 회식비 계산법이 공개돼 눈길을 끌었다.

지난 5일 유튜브 채널 'ggzz'에는 '트와이스가 모이면 밥은 누가 살까?'라는 제목의 짧은 영상이 공개됐다.

영상에는 트와이스 나연이 게스트로 출연해 멤버들과의 끈끈한 우정을 비롯해 팀의 소소한 일상을 전했다.

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이날 허경환은 나연에게 "트와이스 단체방에서 제일 많이 언급되는 게 뭐냐"라고 물었다. 이에 나연은 직접 단체 대화방을 확인한 뒤 "저희가 모여서 식사하기로 해서 식당 예약"이라고 답했다. 멤버들이 함께 식사할 장소를 정하고 약속을 잡는 대화가 주로 오간다는 것.

이를 들은 허경환은 "식당 예약하기 어려울 것 같다. 주로 추진하는 사람 있냐"라며 궁금해했다. 나연은 "지효가 리더다 보니 '한 번 밥 먹자'라고 이야기한다"고 설명했다.

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이어 허경환은 멤버들이 한자리에 모였을 때 식사비는 누가 계산하는지 물었다. 트와이스만의 특별한 회식비 운영 방식이 공개된 순간이었다.

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나연은 "단체로 모이면 저희 단체 돈 모아 놓은 게 있다. 그걸로 한다"며 멤버들이 함께 모아둔 돈으로 식사비를 해결한다고 밝혔다.

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다만 개인적인 만남에서는 조금 달랐다. 나연은 "개인적으로 만나서 먹으면 제가 가자고 하면 제가 좀 사는 편"이라고 덧붙였다. 여러 멤버가 함께하는 자리와 개인적인 약속을 구분해 식사비를 부담하는 트와이스만의 방식이 눈길을 끌었다.