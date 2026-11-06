안선영, 챗GPT로 로고·이름 지은 식당 차렸다…외식업 ‘쓴맛’에도 재도전

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 겸 사업가 안선영이 과거 외식업 투자로 큰 손실을 경험했음에도 또다시 식당 사업에 도전했다. 이번에는 인공지능(AI) 챗GPT를 활용해 직접 이름과 로고까지 만든 특별한 공간이다.

안선영은 지난 5일 자신의 SNS에 새로운 외식 브랜드를 선보였다는 소식과 함께 지인들이 모인 사진 여러 장을 공개했다.

그는 "서울 온 지 석 달 만에 기어이 오프라인 쇼룸 오픈과 압구정 현대백화점 본점 팝업까지 다 쳐내고, 목표한 대로 홈쇼핑 론칭까지 목전에 앞두고 있다"며 바쁜 근황을 전했다. 이어 "그런데 이 와중에 또 브랜드 하나 더 만들어봤다"고 깜짝 발표했다.

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안선영이 새롭게 선보인 공간은 서울 효창공원 인근에 자리한 프렌치 비스트로 콘셉트 레스토랑.

브랜드 이름을 짓는 과정에는 챗GPT의 도움까지 받았다. 안선영은 "혼자 잠들기 전 끄적인 아이디어로 이름 짓고 BI 로고도 챗GPT로 홀로 만들어본 작은 비밀 아지트"라며 "좋은 세상이다. 그쵸"라고 너스레를 떨었다.

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브랜드의 이름부터 시각적 정체성을 나타내는 로고까지 AI를 활용해 직접 구상했다는 설명이다.

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무엇보다 눈길을 끄는 것은 안선영이 이미 외식업 투자에서 실패를 경험했다 점. 그는 "F&B 투자해서 이미 크게 쓴맛도 한번 본 터라"라며 과거 외식업에 투자했다가 어려움을 겪었던 사실을 털어놨다.

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그럼에도 다시 식당 형태의 공간을 만든 이유는 수익보다 사람에 있었다. 안선영은 "이곳은 뭔가 장사를 하겠다는 그런 욕심도 딱히 없다"며 "그저 '덕업일치의 공간'이면 충분하다는 마음"이라고 설명했다. "그냥 지치고 피곤한 날 따뜻한 음식과 반겨주는 온기가 있는 숨겨진 이름 없는 공간으로 남고 싶다"고 바람을 전했다.

함께 공개한 사진에서도 안선영이 꿈꿨던 공간의 분위기가 고스란히 드러났다. 사진 속 안선영은 밝은 하늘색 상의를 입고 긴 테이블에 모인 지인들과 환하게 웃으며 셀카를 촬영하고 있다.

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테이블 양옆으로 여러 지인이 둘러앉아 손가락으로 브이 자를 그리거나 카메라를 향해 손을 흔들고 있다. 검은색 천장에 촘촘하게 설치된 조명과 테이블에 놓인 음식, 잔들이 어우러져 아늑한 분위기를 자아낸다.

또 다른 사진에는 참석자들이 와인잔을 한데 모아 건배하는 모습이 담겼다.

안선영은 "다 각자 바쁘고 치열하게 사는 사람들인데 다들 너무 한 몸으로 어우러져 즐겨주어서 감사하다"며 함께한 지인들에게 고마움을 전했다. 그러면서 "나의 소중한 벗들. 또 초대장 날릴게요"라며 앞으로도 이 공간에서 만남을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

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한편 안선영은 자신의 유튜브 채널 등을 통해 꾸준히 대중들과 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com