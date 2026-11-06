이규한, ♥솔비와 결혼 결심한 진짜 이유 "숨 쉬듯 명령하는데 편해"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이규한이 가수 겸 화가 솔비와 결혼을 결심하게 된 뜻밖의 이유를 공개했다.

5일 솔비의 유튜브 채널에는 '솔비·규한의 첫 먹방 그리고 예비 신랑의 신개념 플러팅 기술'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 두 사람은 결혼을 앞두고 서로에게 확신을 갖게 된 계기를 솔직하게 털어놨다. 이규한은 "나중에 결혼 발표를 하고 나서 사람들이 솔비와 결혼을 결심한 이유를 물어보면 뭐라고 할지 곰곰이 생각해 봤다"며 말문을 열었다.

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그는 "원래 내 스타일은 누군가에게 지시와 명령을 받거나 지적을 받는 것에 굉장히 예민하다"고 고백했다. 이어 "연기를 열심히 하는 것도 잘하고 싶어서지만, 현장에서 감독님이나 시청자들에게 지적받을까 봐 더 노력하는 것도 있다"고 설명했다.

그러면서 "그런데 솔비랑 있으면 숨 쉬듯이 나한테 지시와 명령과 지적을 하는데 그게 전혀 불편하지 않더라. 그냥 '알았어', '그럴게' 하면서 이행하고 있었다"고 털어놨다.

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이규한은 "어느 순간 생각해 보니까 전혀 기분이 나쁘지 않았다. 이런 사람이면 내가 결혼해도 되겠구나 싶었다"고 밝혔다.

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이를 들은 솔비가 "내가 오빠한테 그렇게 지시를 많이 하냐"고 묻자 이규한은 "숨 쉬듯이 한다"고 답해 웃음을 자아냈다.

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특히 이규한은 "지시할 게 없어도 일단 '오빠, 오빠, 오빠' 하고 부른다"고 폭로했고, 솔비는 웃음을 터뜨렸다.

한편 솔비와 이규한은 내년 4월 결혼한다. 솔비와 이규한은 지난해 KBS 2TV 연애 예능 프로그램 '오래된 만남 추구' 출연을 계기로 연인 관계로 발전했고, 결혼까지 이어진 것으로 전해졌다.

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'오래된 만남 추구' 최종회에서 솔비는 이규한을 선택했지만, 이규한은 솔비의 손을 잡지 않았다. 하지만 약 1년 만에 결혼 소식을 전하게 됐다.

olzllovely@sportschosun.com