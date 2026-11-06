이은지, 父 한마디에 무명 10년 버텼다.."열심히 하란 말 대신 그만두라고, 웃음터져 매일 출근"

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[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 이은지가 무명 시절 10년을 버틸 수 있었던 특별한 원동력으로 아버지의 남다른 응원법을 꼽았다.

6일 '누구나 가슴 속에 찌질함 한 스푼쯤 품고 살잖아요'(이하 '누가찌품') 공식 SNS에는 '10년 버티게 한 아빠의 말'이라는 제목의 짧은 영상이 공개됐다.

영상에서 이은지는 개그우먼으로 활동하며 무명 시절을 보냈던 당시를 떠올렸다. 그는 "아빠가 저를 가끔 상암에 데려다 주셨다. '코미디 빅리그' 사무실이다. 그럼 저는 인천에서 상암까지 가는 길에 제 한탄만 하는 거다. '가서 뭐 하냐', '가봤자 내가 개그우먼인지 아무도 모른다'라고 했다"고 털어놨다.

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그런 딸에게 아버지는 흔히 건넬 법한 위로나 격려 대신 전혀 예상하지 못한 말을 건넸다. 이은지는 "그때 아빠가 '그래도 열심히 해야지', '돈 벌어야지'라고 했으면 저 진짜 그만뒀을 것 같다"면서 당시 아버지의 말을 떠올렸다.

이어 "근데 그때 아빠가 뭐라 그랬냐면 '그래 그럼 당장 오늘 가서 그만둔다고 하고 와라'라고 하셨다"고 말했다.

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아버지의 뜻밖의 반응에 이은지 역시 선뜻 그만두겠다는 말을 할 수 없었다. 그는 "'어떻게 그래~'가 된다. 맨날 출근할 때마다 아빠가 '그래 그럼 가지 말까?' 이러셨다. 그럼 웃음이 터지면서 '가야지~'라고 하게 되더라"라고 전했다.

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딸의 한탄을 웃음으로 바꿔준 아버지의 재치 있는 응원이 결국 이은지를 다시 출근길에 나서게 한 셈이다. 그렇게 하루하루를 버텨낸 그는 "그렇게 올라가서 10년을 했다"고 덧붙였다.