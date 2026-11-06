도상우, 가족사진 찍다 프러포즈..♥박지혜와 내년 2월 결혼 "상상이 현실로"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 도상우가 모델 박지혜에게 깜짝 프러포즈한 순간을 공개하며 결혼 소식을 직접 전했다.

도상우는 6일 "몇 년 전부터 마음속으로만 그려왔던 나의 프러포즈! 가족사진을 찍으며 그 순간을 선물하고 싶다는 상상만 했는데.. 그 장면이 이렇게 현실이 되게 도와준 주리에게 무한한 감사를. 소소한 일상을 공유하며 저희 결혼합니다"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상에는 도상우와 박지혜가 반려견과 함께 사진 촬영을 하는 모습이 담겼다. 박지혜가 반려견을 챙기는 사이 도상우는 주머니에서 반지를 꺼낸 뒤 한쪽 무릎을 꿇고 프러포즈했다.

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예상하지 못한 이벤트에 박지혜는 깜짝 놀란 표정을 감추지 못했다. 이어 환한 미소와 함께 반지를 받아 든 박지혜는 도상우와 행복한 순간을 만끽했다.

함께 공개된 사진에는 프러포즈 직후 두 사람의 모습이 담겼다. 왼손 약지에 반지를 낀 두 사람은 환하게 미소 지으며 결혼을 앞둔 설렘을 드러냈다.

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이날 도상우의 소속사 제이와이드컴퍼니는 "도상우 배우가 평생을 함께할 소중한 인연을 만나 오는 2027년 2월 백년가약을 맺는다"고 밝혔다.

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소속사는 "결혼식은 예비 신부와 양가 가족들을 배려해 비공개로 진행될 예정이다. 너른 양해 부탁드린다"라며 "인생의 새로운 출발을 앞둔 두 사람에게 따뜻한 축하와 격려를 부탁드린다"고 전했다.

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도상우는 2008년 모델로 데뷔한 뒤 2011년 tvN 드라마 '꽃미남 라면가게'를 통해 배우로 활동 영역을 넓혔다. 이후 MBC '내 딸, 금사월', TV조선 '간택-여인들의 전쟁', SBS '편의점 샛별이', tvN '환혼: 빛과 그림자', KBS 2TV '은수 좋은 날' 등에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.

예비 신부 박지혜는 해외 패션계에서도 주목받은 모델이다. 2012년 개최된 2013 봄·여름 시즌 뉴욕 패션위크를 통해 이름을 알린 뒤 세계적인 패션 브랜드의 런웨이에 오르며 활약했다. 2013년에는 미국 뉴욕매거진이 선정한 '뉴욕 패션위크에서 주목해야 할 신인 모델 10인'에 이름을 올렸으며, 최근까지도 국내외 패션쇼와 화보 촬영 등을 통해 꾸준히 활동하고 있다.