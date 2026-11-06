"해동용궁사 불상 배 만지고"...한가인, 결혼 14년만 子 얻은 비화

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 한가인이 둘째 아들을 품에 안기 전 겪었던 신기한 일화를 공개했다. 아들을 낳게 해준다는 불상의 배를 만지고 돌아온 뒤 곧바로 임신했다는 것. 한가인은 7년이 지난 지금까지도 당시 방문했던 사찰을 특별한 장소로 기억하고 있다고 밝혔다.

지난 5일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '168.7cm/52kg 한가인이 군살 없이 납작한 배 유지하는 10분 복부 운동 루틴'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한가인은 평소 몸매 관리를 위해 실천하는 복부 운동을 소개하던 중 가방에 넣어 다니는 소지품을 꺼내 보여줬다.

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눈길을 끈 것은 부산 해동용궁사에서 가져온 부적이었다. 한가인은 "매니저가 해동용궁사에서 사다 줬다. 우리 엄마 드리라고 사줬는데 내가 하고 있다"며 웃었다. 이어 해동용궁사가 자신에게 남다른 의미를 갖는 이유를 털어놨다. 한가인은 "둘째를 갖고 싶어 했을 때 해동용궁사에 갔었다"며 "거기에 들어갈 입구에 아들 낳는 불상이 있다"고 회상했다.

당시 방문객들이 불상의 배를 만지는 모습을 봤다는 한가인은 자신도 이를 따라 했다고 밝혔다. 그는 "사람들이 거기서 그걸 다 만지더라. 그래서 만지고 갔다 오자마자 제우가 바로 생겼다"고 말해 눈길을 끌었다. "그래서 저한테 좀 의미 있는 곳"이라며 둘째 아들을 기다리던 시절의 추억을 떠올렸다.

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한가인이 언급한 곳은 부산 기장군에 위치한 해동용궁사다. 바다와 맞닿은 독특한 풍경으로 유명한 이 사찰에는 자손을 얻게 해준다는 속설이 전해지는 '득남불'이 있다. 아들을 바라는 사람들이 불상의 배를 만지며 소원을 비는 곳으로 알려져 있다.

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한편 한가인은 지난 2005년 배우 연정훈과 결혼했다. 결혼 11년 만인 2016년 첫째 딸 제이를 출산, 2019년에는 둘째 아들 제우를 품에 안았다.

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현재는 유튜브 채널 '자유부인 한가인'을 통해 두 자녀를 키우는 일상과 가족 이야기, 건강 관리 비법 등을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com