[인터뷰①] 이창동 감독 "전개 느린 영화, 넷플릭스서 무조건 참고 봐야 하는 작품"('가능한 사랑')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 이창동(72) 감독이 "넷플릭스에서 공개되는 신작, 관객이 어떻게 볼지 궁금하다"고 말했다.

넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작)을 연출한 이창동 감독. 그가 6일 오전 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '가능한 사랑'의 연출 과정을 밝혔다.

이창동 감독은 넷플릭스를 통해 신작을 공개하는 것에 "관객이 어떻게 이 영화를 받아들일까 궁금하기도 하고 기대가 되기도 한다. 설렌다고 해야 할까? 그런 복합적인 감정이 든다"며 "어제(5일) 늦게 집에 들어갔는데 12시가 넘었길래 혹시 넷플릭스에서 '가능한 사랑'이 공개됐나 싶어 찾아 봤는데 안 하더라. 한국 관객 뿐만 아니라 글로벌 관객을 처음 대하는 자리이지 않나? 극장 개봉을 하긴 했지만 제한된 극장에서 개봉했고 그래서 소수 영화 애호가만 봤을 것이다. 일반 관객이 '가능한 사랑'을 처음 만나 어떻게 받아들일지 궁금하다"고 밝혔다.

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그는 "평소 넷플릭스를 통해 다른 영화를 자주 보긴 했다. 다른 시청자보다 얼마나 더 열심히 봤는지는 모르겠지만 보긴 봤다. 다만 '가능한 사랑'은 넷플릭스에서 쉽게 접할 수 있는 영화와 성격이 다르다. 일단 전개가 느리고 쉬운 이야기도 아니다. 흔히 볼 수 있는 작품이 아니기 때문에 어떻게 받아들일까 싶긴 하다. 그럼에도 요즘 사람들이 겪고 있는 상황이랄까? 일상의 조건이랄까? 그런 것과 연결되어 있기 때문에 관객이 조금만 인내심을 가지고 본다면 영화를 받아들여질 수 있지 않을까 싶다. 그렇게 어려운 영화는 아니다. 또 다른 관람 경험을 심도 있게 전할 수 있지 않을까 기대된다"고 답했다.

넷플릭스에서 '가능한 사랑'을 즐길 수 있는 관람 팁도 전했다. 이창동 감독은 "관람 팁은 무조건 좀 참고 봐야 한다는 것이다. 요즘 영화들이라고 단정적으로 말할 수 없지만, 영화의 리듬, 템포가 있고 스킵을 하며 봐도 도는 영화가 있지 않나? '가능한 사랑'은 그렇게 보면 안된다. 영화 속 시간을 관객이 맞춰서 봐야 한다. 영화를 본다는 것은 영화 속 시간을 맞추는 것이다. 그렇게 본다면 충분히 몰입할 수 있을 것 같다. 그리고 극장용 영화가 볼거리가 있겠지만 우리 같은 영화, 이른바 별 거 아닌 일상의 풍경을 다룬 영화도 그 속에서 느낄 수 있는 게 많다. 별 사건이 없어도 사람의 표정을 통해 충분히 많은 것을 느낄 수 있는 작품이다"고 자신했다.

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'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 9월 23일 일부 극장에서 12일간 제한 상영된 후 오늘(6일)부터 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com