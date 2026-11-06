'기성용♥' 한혜진, 앞머리 자르고 확 어려졌다.."변화 주고 싶어서" 수줍은 미소

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한혜진이 앞머리를 내리고 한층 어려진 비주얼을 자랑했다. 새로운 헤어스타일로 색다른 매력을 뽐낸 그의 모습이 눈길을 끌었다.

6일 한혜진의 공식 유튜브 채널에는 '일하는 한혜진, 엄마 한혜진 그리고 그냥 나'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 배우이자 엄마로 살아가는 한혜진의 일주일 일상이 담겼다. 촬영 현장에서 일하는 모습부터 딸을 챙기는 엄마로서의 일상, 혼자만의 시간을 보내는 평범한 순간까지 다양한 하루가 공개돼 시선을 모았다.

영상 속 한혜진은 배우로서의 바쁜 일정과 엄마로서의 책임 사이에서 자신만의 균형을 찾아가는 모습을 보여줬다. 카메라 앞에서는 프로페셔널한 배우의 면모를 드러내다가도 일상에서는 소탈하고 편안한 모습으로 친근한 매력을 전했다.

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특히 이날 한혜진은 '스모킹건' 녹화장에서 이전과는 달라진 헤어스타일을 선보여 눈길을 끌었다. 평소와 달리 앞머리를 내린 모습으로 등장한 것. 한층 어려 보이는 분위기를 자아낸 그는 새로운 스타일이 아직 어색한 듯 수줍은 미소를 지었다.

한혜진은 "제가 앞머리 자른 거 괜찮냐. 변화를 줘보려고 앞머리를 잘랐다"고 말하며 웃었다. 작은 변화만으로도 색다른 분위기를 완성한 그의 모습에 시선이 모였다.

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한편 한혜진은 2013년 축구선수 기성용과 결혼했으며, 두 사람은 딸 시온 양을 두고 있다.