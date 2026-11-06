[인터뷰②] 이창동 감독 "넷플릭스 공개, 주저함은 없었다"('가능한 사랑')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 이창동(72) 감독이 "넷플릭스 공개에 주저함은 없었다"고 말했다.

이창동 감독이 6일 오전 스포츠조선과 인터뷰에서 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다.

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이창동 감독은 "처음부터 넷플릭스에서 영화를 만들겠다고 시나리오를 쓰고 제작을 준비한 것은 아니다. 극장용 영화를 만들려고 했다가 잘 안됐다. 그런데 넷플릭스는 처음부터 '가능한 사랑'을 제안했고 끝까지 기다려줬다. 결국 우리가 시간이 쫓겨 넷플릭스와 하게 됐다. 다만 넷플릭스라서 이렇게 만들어야 한다는 요청이 들어온 적도 없고 나도 딱히 그렇게 생각하지 않았다. 영화는 매체와 상관 없이 영화의 힘이 본질적으로 느껴질 수 있다고 느낀다. 그렇기에 나는 채널과 상관 없이 영화가 주는 메시지를 최대한 담고자 했다"고 설명했다.

2주간 일부 극장에서 제한적으로 상영한 과정도 밝혔다. 이창동 감독은 "개인적으로 흥행했다고 생각한다. 제한적으로 극장에 개봉했는데, 넷플릭스의 의지가 약해서가 아니었다. 스트리밍 서비스가 극장용 영화와 어떤 식으로 공생해야 하는지 하나의 시범적인 예가 된 것 같다. 넷플릭스가 극장용 영화의 배급에 영향을 주거나, 배급 마저 빼앗는 그런 시선은 아닌 것 같다. 넷플릭스도 '가능한 사랑'을 통해 시범적으로 시도를 해본 것이다. 홀드백 기간은 짧았지만, 이 부분은 아카데미 조건에 맞추기 위한 것이었다. 다른 극장용 영화도 양해가 됐을 것이라 생각했다"고 전했다.

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이창동 감독의 넷플릭스 선택은 한국 영화계 큰 충격이기도 했다. 이 과정에 "주저함은 없었다"며 단호함을 보인 이창동 감독은 "2025년 초였다. 그때가 한국 영화 산업의 바닥이었다. 제작사 대표가 책(시나리오)이 떨어졌다는 말까지 했는데, 정말 책이 바닥이었다. 그래서 내가 넷플릭스로 갔다는 것을 한국 영화계에 일반화로 볼 수 없지만, 영화 산업 전체를 어느 정도 반영하고 있는 것 같다. 팬데믹 이후 스트리밍 서비스가 커졌고 기술의 변화도 반영한 것이다. 어차피 이런 변화는 불가피하다고 봐야 한다. 어느 정도는 구조적인 변화 문제라고 봐야 한다"고 덧붙였다.

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'가능한 사랑'은 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 9월 23일 일부 극장에서 12일간 제한 상영된 후 오늘(6일)부터 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com