[인터뷰③] 이창동 감독 "전도연X설경구 재회, 싸우려야 싸울 힘도 없어"('가능한 사랑')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 이창동(72) 감독이 "전도연, 설경구와 재회, 싸우려야 싸울 힘도 없어졌다"고 말했다.

이창동 감독이 6일 오전 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작) 인터뷰에서 해고 노동자인 남편의 곁을 지키며 치열하고 고단한 삶을 살아가는 미옥 역의 전도연, 갑작스러운 부당 해고 이후 삶의 기반을 잃고 투쟁하는 해고 노동자 호석 역의 설경구, 다큐멘터리 감독인 아내를 응원하고 돕는 상우 역의 조인성, 해고 노동자의 삶을 조명하는 다큐멘터리를 촬영하는 감독 예지 역의 조여정과 호흡을 맞춘 소회를 전했다.

이창동 감독은 "전도연, 설경구를 오랜만에 다시 만났다.. 설경구는 두 번 작품을 하고 전도연과는 한 번 했다. '밀양' 이후 전도연과 20여년이 지났다. 그 당시 영화를 찍었을 때 몇 달 간 같이 했지만 사실 '밀양'이 끝난 뒤 20여년간 자주 만났다. 그래서 인간적으로 훨씬 더 가까워졌다. 다시 만나 작업할 때는 처음 만났을 때 뭔가를 해야 한다는 강박 같은 것도 사라지고 서로 많이 달라졌다. 친구 같은 사이가 됐는데 '가능한 사랑'은 뭔가를 서로 부딪혀가면서 작품을 만들지 않았다. 서로 자연스럽게 받아들인 것 같다. 전도연과 설경구도 나와 처음 작품을 할 때는 젊기도 했고 잘해야 한다는 부담도 있었을 것이다. 물론 역할도 힘들었다. 나와의 싸움보다는 자신과 싸움을 치열하게 했던 것 같다. 하지만 이후엔 그동안 많은 경험을 했고 나와 관계도 느슨해졌고 싸우려야 싸울 힘도 없어진 것 같다. 한마디로 더 자유로워졌고 그 자유가 좋았다. 그 자유로움 속에서 인물로 카메라 앞에서 살아가는 모습이 참 좋았다. 잘한다 보다는 '잘 사네?' 느낌이었다. 나 역시 인물을 발견해 가는 느낌이었다"고 애정을 담았다.

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내년 열리는 제99회 미국 아카데미 시상식 국제장편영화 부문에 한국 영화 대표작으로 선정돼 레이스를 펼치는 중인 '가능한 사랑'. 이창동 감독은 "아카데미 레이스는 여전히 힘들다. 봉준호 감독의 '기생충' 효과 때문에 착시를 가지고 있는데, 아직 아카데미 시상식에서 한국 영화는 힘들다. '기생충'과 같은 대성공은 앞으로도 잘 오지 않을 것이다. 미국 영화가 아닌, 유럽권도 아닌 영화가 아카데미 시상식에서 힘을 내기는 아직 힘들다. 한국 영화를 향한 장벽은 아직 높다. 아카데미 자체도 개선책을 계속 내놓고 있고 포용적인 정책을 쓰고 있지만 아직 힘든 게 사실이다. 그리고 우리 영화는 특히나 후발 주자다. 베니스영화제에서 공개된 지 2달도 안 됐다. 이제부터 뛰어야 하는데 힘들다"고 웃었다.

이어 "수상은 전혀 모른다. 앞으로 하기에 달렸을 것이다. 앞으로 해도 얼마큼 가시적으로 나타날지 잘 모르겠다. 그런데 내 생각에는 어쨌든 최선을 다해야 한다. 한국 대표로 뽑혔는데, 내가 상을 받기 위해서라기 보다는 영화를 같이 만들었던 사람들이 있지 않나? 다들 최선을 다해 만들었기 때문에 그들이 어떤 평가나 보상을 받기 위해서 최대한 노력을 해야 한다. 넷플릭스도 그런 마음으로 하고 있을 것이다"고 말했다.

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'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 9월 23일 일부 극장에서 12일간 제한 상영된 후 오늘(6일)부터 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com