[SC인터뷰] "나는 정직한가?"…이창동 감독, 넷플릭스行 '가능한 사랑'에 주저함은 없었다(종합)

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 선택에 있어서 주저하지 않았던 이창동(72) 감독. 가능할 수밖에 없었던 그의 영화 사랑이 전 세계 시청자의 마음에 닿는다.

넷플릭스 영화 '가능한 사랑'(파인하우스필름·어나니머스 콘텐츠·나우필름 제작)을 연출한 이창동 감독. 그가 6일 오전 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 '가능한 사랑'의 연출 과정부터 작품에 쏟은 열정을 털어놨다.

'가능한 사랑'은 해고 노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린 작품이다. 한국을 대표하는 '거장' 이창동 감독이 2009년 발생한 대기업 대규모 정리해고와 노동자 파업 및 진압 사태를 통해 영감받아 만든 영화로, 2018년 개봉한 '버닝' 이후 8년 만에 공개되는 신작이다.

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무엇보다 '가능한 사랑'은 이창동 감독의 첫 넷플릭스 협업으로 눈길을 끌었다. 이창동 감독은 제작 초반 배급사들의 투자 난항으로 '가능한 사랑'을 여러 차례 포기해야 했던 우여곡절을 겪기도 했다. 이 과정에서 영화진흥위원회(이하 영진위)가 추진하는 '중예산 한국 영화 제작 지원' 사업에 신청, 최종 지원 대상(15억원)에 선정되기도 했지만 이를 두고 일각에서는 자본 유치가 어려운 신인 감독이나 독립·예술영화 제작진의 기회가 박탈됐다는 논란이 불거졌다. 결국 이창동 감독은 영진위 지원금을 반납, 이후 OTT 플랫폼인 넷플릭스가 투자를 결정하면서 '가능한 사랑' 제작을 이어갔다.

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이날 이창동 감독은 넷플릭스를 통해 신작을 공개하는 것에 "관객이 어떻게 이 영화를 받아들일까 궁금하기도 하고 기대가 되기도 한다. 설렌다고 해야 할까? 그런 복합적인 감정이 든다"며 "어제(5일) 늦게 집에 들어갔는데 12시가 넘었길래 혹시 넷플릭스에서 '가능한 사랑'이 공개됐나 싶어 찾아 봤는데 안 하더라. 한국 관객 뿐만 아니라 글로벌 관객을 처음 대하는 자리이지 않나? 극장 개봉을 하긴 했지만 제한된 극장에서 개봉했고 그래서 소수 영화 애호가만 봤을 것이다. 일반 관객이 '가능한 사랑'을 처음 만나 어떻게 받아들일지 궁금하다"고 말문을 열었다.

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그는 "평소 넷플릭스를 통해 다른 영화를 자주 보긴 했다. 다른 시청자보다 얼마나 더 열심히 봤는지는 모르겠지만 보긴 봤다. 다만 '가능한 사랑'은 넷플릭스에서 쉽게 접할 수 있는 영화와 성격이 다르다. 일단 전개가 느리고 쉬운 이야기도 아니다. 흔히 볼 수 있는 작품이 아니기 때문에 어떻게 받아들일까 싶긴 하다. 그럼에도 요즘 사람들이 겪고 있는 상황이랄까? 일상의 조건이랄까? 그런 것과 연결되어 있기 때문에 관객이 조금만 인내심을 가지고 본다면 영화를 받아들여질 수 있지 않을까 싶다. 그렇게 어려운 영화는 아니다. 또 다른 관람 경험을 심도 있게 전할 수 있지 않을까 기대된다"고 답했다.

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넷플릭스에서 '가능한 사랑'을 즐길 수 있는 관람 팁도 전했다. 이창동 감독은 "관람 팁은 무조건 좀 참고 봐야 한다는 것이다. 요즘 영화들이라고 단정적으로 말할 수 없지만, 영화의 리듬, 템포가 있고 스킵을 하며 봐도 도는 영화가 있지 않나? '가능한 사랑'은 그렇게 보면 안된다. 영화 속 시간을 관객이 맞춰서 봐야 한다. 영화를 본다는 것은 영화 속 시간을 맞추는 것이다. 그렇게 본다면 충분히 몰입할 수 있을 것 같다. 그리고 극장용 영화가 볼거리가 있겠지만 우리 같은 영화, 이른바 별 거 아닌 일상의 풍경을 다룬 영화도 그 속에서 느낄 수 있는 게 많다. 별 사건이 없어도 사람의 표정을 통해 충분히 많은 것을 느낄 수 있는 작품이다"고 자신했다.

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한국 영화를 대표하는 거장 이창동 감독의 넷플릭스 행보는 파격이자 충격이었다. 이창동 감독은 "처음부터 넷플릭스에서 영화를 만들겠다고 시나리오를 쓰고 제작을 준비한 것은 아니다. 극장용 영화를 만들려고 했다가 잘 안됐다. 그런데 넷플릭스는 처음부터 '가능한 사랑'을 제안했고 끝까지 기다려줬다. 결국 우리가 시간이 쫓겨 넷플릭스와 하게 됐다. 다만 넷플릭스라서 이렇게 만들어야 한다는 요청이 들어온 적도 없고 나도 딱히 그렇게 생각하지 않았다. 영화는 매체와 상관 없이 영화의 힘이 본질적으로 느껴질 수 있다고 느낀다. 그렇기에 나는 채널과 상관 없이 영화가 주는 메시지를 최대한 담고자 했다"며 2주간 일부 극장에서 제한적으로 상영한 것 또한 "개인적으로 흥행했다고 생각한다. 제한적으로 극장에 개봉했는데, 넷플릭스의 의지가 약해서가 아니었다. 스트리밍 서비스가 극장용 영화와 어떤 식으로 공생해야 하는지 하나의 시범적인 예가 된 것 같다. 넷플릭스가 극장용 영화의 배급에 영향을 주거나, 배급 마저 빼앗는 그런 시선은 아닌 것 같다. 넷플릭스도 '가능한 사랑'을 통해 시범적으로 시도를 해본 것이다. 홀드백 기간은 짧았지만, 이 부분은 아카데미 조건에 맞추기 위한 것이었다. 다른 극장용 영화도 양해가 됐을 것이라 생각했다"고 전했다.

넷플릭스를 선택한 결정에 대해 "주저함은 없었다"며 단호함을 보인 이창동 감독은 "2025년 초였다. 그때가 한국 영화 산업의 바닥이었다. 제작사 대표가 책(시나리오)이 떨어졌다는 말까지 했는데, 정말 책이 바닥이었다. 그래서 내가 넷플릭스로 갔다는 것을 한국 영화계에 일반화로 볼 수 없지만, 영화 산업 전체를 어느 정도 반영하고 있는 것 같다. 팬데믹 이후 스트리밍 서비스가 커졌고 기술의 변화도 반영한 것이다. 어차피 이런 변화는 불가피하다고 봐야 한다. 어느 정도는 구조적인 변화 문제라고 봐야 한다"고 덧붙였다.

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해고 노동자를 다룬 주제에 대해서도 "10여년 전에 이 작품을 만들려고 했다. 주제를 말하는데 굳이 기업을 특정화 하고 싶진 않다. 그 사건이 터졌을 때 나도 충격을 받았고 많은 사람이 그 과정을 통해 느꼈을 것이다. 해고 노동자가 스스로 목숨을 끊기도 했는데 그게 언제까지 진행될지 무서웠다. 정신적인 트라우마가 심했던 것이다. 노동자의 권리가 있고 노동의 가치가 있는데 이제는 아무도 그것에 신경을 안 쓴다는 것에서 그들이 정신적 트라우마가 생긴 것이다. 자신의 삶 자체의 의미를 잃어 버린 것이다. 내가 보기엔 세상이 앞으로 그렇게 갈 것이라는 것을 너무 적나라하게 보여준 사건이었다. 노동의 가치가 중요하다는 것은 다 옛날 말이 되는 것이다. 그러면 우리 삶이 어떻게 될까 싶더라. 이러한 이야기를 하려고 하고 시나리오도 쓰고 했는데 그러다가 내가 이 이야기를 할 수 있는지 스스로 질문하게 됐다. 옆에서 그 사람들의 삶을 들여다 볼수록 그런 기분이 들었다. '내가 그럴 자격이 있나?' '내가 그 사람들도 아닌데 그 사람들의 입장을 대변해야 하나?' '나는 정직한가?' 싶었다. 도저히 확신을 못해 접었고 원래 걱정했던 노동의 문제는 더 악화됐다. 마음에 부채가 커져 2022년 단편 '심장소리'를 찍으면서 떠나보내자 싶기도 했고 오래 이 영화를 기다렸던 설경구, 전도연에게도 영화를 못 하게 됐다는 이야기를 했다. 처음부터 그 두 사람이 부부로 연기하기로 했고 실제로 이 작품을 오래 기다리고 있었다. 그러다 2024년 하반기에 오정미 작가가 다큐 감독 부부의 스토리를 접목해보자 제안을 하면서 다시 제작이 돌입됐다. 내가 처음에 하지 못했던 '자격'을 다시 생각할 수 있는 지점이 생겨서 이 이야기를 다시 풀어내기로 했다"고 설명했다.

영화에도 담긴 영진위 지원금 이슈에 대해서도 해명했다. 이창동 감독은 "나는 카메라를 든 사람이고 나의 윤리적인 문제까지 가지고 들어오자 싶었다. 남의 고통을 전하려는 사람의 태도가 어디까지인지 어디까지 전달할 수 있는지 그 문제를 같이 이야기 하고 싶었다. 나도 자본의 힘을 빌리지 않고는 할 수 없다. 자본의 막강한 힘 안에서 어떻게든 나의 목소리를 전달하려고 하고 독립적인 시각은 가지려고 노력은 하지만 늘 윤리적인 문제에 대한 고민이 있다"며 "영진위 지원금 이슈가 있는 뒤 그 장면을 꼬집는 장면을 영화 속에 넣은 것은 아니다. 원래 그 장면이 시나리오에 있었다. 예지(조여정)가 돈 많은 상우(조인성)와 살면서 부유해 보이지만 그 부부 사이에 불균형이 보인다. 권력 관계가 있기 때문에 그 자체가 폭력적으로 보이는 부부다. 그래서 예지가 더 열심히 독립하려고 하고 영진위의 지원금 받으려고 하는 장면이 나온다. 그게 어떻게 보면 나 같은 사람의 노력이나 안간힘과 비슷한 것이다. 결국은 그 구조에서 벗어날 수 없지만 최대한 독립적으로 하려 부단히 애를 쓰지만 다른 사람 눈에는 왜곡되어 보일 수 있다. 영화를 만든 사람의 모습을 보여주는 장면이다"고 털어놨다.

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이창동 감독의 뮤즈로 불리는 전도연, 설경구와 재회도 화제를 모았다. 2007년 개봉한 '밀양' 이후 이창동 감독과 다시 만난 전도연과 2000년 '박하사탕', 2002년 '오아시스', 올해 '가능한 사랑'까지 이창동 감독 작품에 출연하며 '이창동 페르소나'로 등극한 설경구가 주축이 되었고 이창동 감독과 첫 호흡을 맞춘 조인성, 조여정 역시 기존의 모습과 전혀 다른 존재감으로 '가능한 사랑'을 채웠다.

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이에 이창동 감독은 "전도연, 설경구를 오랜만에 다시 만났다. 설경구는 두 번 작품을 하고 전도연과는 한 번 했다. '밀양' 이후 전도연과 20여년이 지났다. 그 당시 영화를 찍었을 때 몇 달 간 같이 했지만 사실 '밀양'이 끝난 뒤 20여년간 자주 만났다. 그래서 인간적으로 훨씬 더 가까워졌다. 다시 만나 작업할 때는 처음 만났을 때 뭔가를 해야 한다는 강박 같은 것도 사라지고 서로 많이 달라졌다. 친구 같은 사이가 됐는데 '가능한 사랑'은 뭔가를 서로 부딪혀가면서 작품을 만들지 않았다. 서로 자연스럽게 받아들인 것 같다. 전도연과 설경구도 나와 처음 작품을 할 때는 젊기도 했고 잘해야 한다는 부담도 있었을 것이다. 물론 역할도 힘들었다. 나와의 싸움보다는 자신과 싸움을 치열하게 했던 것 같다. 하지만 이후엔 그동안 많은 경험을 했고 나와 관계도 느슨해졌고 싸우려야 싸울 힘도 없어진 것 같다. 한마디로 더 자유로워졌고 그 자유가 좋았다. 그 자유로움 속에서 인물로 카메라 앞에서 살아가는 모습이 참 좋았다. 잘한다 보다는 '잘 사네?' 느낌이었다. 나 역시 인물을 발견해 가는 느낌이었다"고 애정을 담았다.

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'가능한 사랑'을 향한 전 세계 찬사도 계속되고 있다. 제83회 베니스국제영화제 경쟁 부문으로 최초 공개된 '가능한 사랑'은 한국 영화 최초 은사자상(심사위원대상) 수상, 2002년 '오아시스'로 제59회 베니스영화제 은사자상(감독상)을 수상한 데 이어 24년 만에 은사자상(심사위원대상)을 수상하며 작품성을 인정받았다. 그리고 내년 열리는 제99회 미국 아카데미 시상식 국제장편영화 부문에 한국 영화 대표작으로 선정돼 레이스를 펼치는 중인 '가능한 사랑'에 이창동 감독은 "아카데미 레이스는 여전히 힘들다. 봉준호 감독의 '기생충' 효과 때문에 착시를 가지고 있는데, 아직 아카데미 시상식에서 한국 영화는 힘들다. '기생충'과 같은 대성공은 앞으로도 잘 오지 않을 것이다. 미국 영화가 아닌, 유럽권도 아닌 영화가 아카데미 시상식에서 힘을 내기는 아직 힘들다. 한국 영화를 향한 장벽은 아직 높다. 아카데미 자체도 개선책을 계속 내놓고 있고 포용적인 정책을 쓰고 있지만 아직 힘든 게 사실이다. 그리고 우리 영화는 특히나 후발 주자다. 베니스영화제에서 공개된 지 2달도 안 됐다. 이제부터 뛰어야 하는데 힘들다"고 웃었다.

이어 "수상은 전혀 모른다. 앞으로 하기에 달렸을 것이다. 앞으로 해도 얼마큼 가시적으로 나타날지 잘 모르겠다. 그런데 내 생각에는 어쨌든 최선을 다해야 한다. 한국 대표로 뽑혔는데, 내가 상을 받기 위해서라기 보다는 영화를 같이 만들었던 사람들이 있지 않나? 다들 최선을 다해 만들었기 때문에 그들이 어떤 평가나 보상을 받기 위해서 최대한 노력을 해야 한다. 넷플릭스도 그런 마음으로 하고 있을 것이다"고 말했다.

'가능한 사랑'은 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등이 출연하고 '박하사탕' '오아시스' '밀양' '시' '버닝'의 이창동 감독이 메가폰을 잡았다. 지난 9월 23일 일부 극장에서 12일간 제한 상영된 후 오는 6일부터 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com