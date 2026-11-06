김수현·김세의, 결국 법정서 만난다…11일 명예훼손 재판 증인 출석

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김수현이 자신을 둘러싼 고(故) 김새론 관련 의혹을 제기해 온 유튜브 채널 가로세로연구소(가세연) 김세의 대표와 법정에서 마주한다.

6일 CBS노컷뉴스 단독 보도에 따르면 김수현은 오는 11일 오후 2시 서울중앙지법 형사합의26부(이현경 부장판사) 심리로 열리는 김 대표의 정보통신망법 위반(명예훼손) 등 혐의 공판에 증인으로 출석한다.

김수현이 직접 법정에 나서면서 지난해부터 이어진 양측의 진실 공방이 새로운 국면을 맞을 전망이다. 다만 이날 증인신문은 비공개로 진행될 예정이다.

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김 대표는 지난해 3월부터 12월까지 유튜브 방송을 통해 김수현이 미성년자였던 고 김새론과 6년간 교제했다는 등의 허위사실이 담긴 영상을 총 25차례 송출한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

검찰은 김 대표가 두 사람이 성인이 된 이후 촬영한 사진과 임의로 편집한 카카오톡 대화 화면, 허위 녹음파일 등을 이용해 관련 자료를 왜곡했다고 판단했다.

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특히 대검찰청 과학수사부의 녹음파일 감정 등 보완수사 결과를 토대로 김 대표가 최소한의 사실확인 절차도 거치지 않은 채 허위자료를 무분별하게 활용했다고 봤다.

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김 대표에게는 명예훼손뿐 아니라 협박 혐의도 적용됐다. 유튜브 방송에서 김수현의 속옷 차림 사진을 공개하고 사생활 관련 추가 폭로를 예고하면서, 미성년자 시절 교제 사실을 인정하고 공개 사과할 것을 요구했다는 혐의다.

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이 밖에도 김수현의 실명과 사진을 게시한 폭로 영상을 34차례에 걸쳐 송출해 법원의 잠정조치를 위반한 혐의도 공소사실에 포함됐다.

김수현 역시 법적 대응을 이어가고 있다. 앞서 김수현은 김 대표를 상대로 유튜브 영상 삭제 및 게재금지 가처분을 신청했다.

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지난 4일 열린 해당 가처분 심문기일에서 김수현 측은 김 대표가 게시한 영상 가운데 명예훼손에 해당하는 내용이 포함돼 있다며 총 45개 영상의 삭제를 요청했다.

반면 김 대표 측은 관련 내용이 허위라는 점이 충분히 소명되지 않았다는 취지로 반박했다. 재판부는 양측의 추가 의견서와 소명자료를 검토한 뒤 결론을 내릴 예정이다.

김수현이 직접 증인으로 나서는 만큼, 이날 비공개 법정에서 어떤 진술을 내놓을지 관심이 쏠린다. 다만 김 대표에게 적용된 혐의의 유무죄는 향후 재판을 통해 판단될 예정이다.

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olzllovely@sportschosun.com