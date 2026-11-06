한혜진, ♥기성용 육아 내조에 감동 "나 일한다고 포항서 서울 올라와, 퇴근 늦자 기차 취소까지"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한혜진이 남편인 축구선수 기성용의 든든한 육아 내조에 고마움을 드러냈다.

6일 한혜진의 공식 유튜브 채널에는 '일하는 한혜진, 엄마 한혜진 그리고 그냥 나'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 배우이자 엄마로 살아가는 한혜진의 일주일 일상이 담겼다. 촬영 현장에서 일하는 모습부터 딸을 챙기는 엄마로서의 일상, 혼자만의 시간을 보내는 평범한 순간까지 다양한 하루가 공개돼 시선을 모았다.

이날 한혜진은 새 예능 프로그램 녹화에 나섰다. 녹화 중 잠시 식사를 하던 한혜진은 "오늘 다행히 남편이 서울 올라와서 시온이 학교 데려다주고 데리러 가고, 시온이랑 저녁 먹고 10시 기차를 타고 가야 한다. 근데 제가 그 전에 끝나야 한다"라고 설명했다. 기성용이 딸의 등하교부터 저녁 식사까지 책임지기로 한 것.

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그러면서 "엄마들은 일하러 나와도 집안이 신경 쓰인다"고 털어놨다. 일에 집중해야 하는 상황에서도 아이의 일정과 집안일을 걱정할 수밖에 없는 엄마의 현실적인 고충을 드러낸 대목이다.

하지만 녹화는 예상보다 길어졌다. 결국 기성용은 당초 예정했던 기차를 취소한 것으로 전해졌다. 이후 밤늦게 집으로 돌아온 한혜진은 당시 상황을 전하며 "지금 시간이 11시 38분이다. 예상했던 것보다 좀 늦게 끝나서 이 시간에 집에 오게 됐다"고 말했다.

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이어 "다행히 남편이 오늘 쉬는 날이어서 시온이를 케어하고 내일 아침 일찍 포항에 내려가야 한다"며 "다행히 제가 일하는 날 저를 도와줄 수 있는 사람이 있다는 게 감사하다"고 덧붙였다.

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남편의 배려 덕분에 마음 놓고 촬영에 임할 수 있었다는 한혜진. 특히 기성용 역시 다음 날 이른 아침 포항으로 내려가야 하는 바쁜 일정에도 딸을 돌보며 아내의 일을 지원해 훈훈함을 안겼다. 서로의 일과 육아를 함께 책임지는 부부의 모습이 눈길을 끌었다.

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한편 한혜진은 8살 연하인 축구선수 기성용과 2013년 결혼해 슬하에 딸 시온 양을 두고 있다. 기성용은 현재 포항 스틸러스 소속으로 활약하고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com