유깻잎, 5년 전 가슴수술 부작용 호소 "옆으로 눕는 것도 힘들어, 크기 줄여 재수술"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 뷰티 크리에이터 유깻잎이 가슴 재수술 과정을 공개하며 달라진 결과에 대한 만족감을 드러냈다.

유깻잎은 지난 1일 자신의 유튜브 채널에 '또 수술했다고? 가슴 재수술을 결심하게 된 진짜 이유..'라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 첫 수술 이후 재수술을 결심하게 된 계기부터 보형물 선택을 위한 상담 과정, 수술 후 달라진 모습과 생활 속 변화까지 담겼다.

유깻잎은 지난 2021년 첫 가슴 수술 당시 355cc 보형물을 삽입했다. 하지만 시간이 흐르면서 자신의 체형에 비해 보형물 크기가 다소 크다는 생각이 들었다고. 그는 "상체가 좀 빈약한 체형에는 너무 큰 사이즈를 할 필요는 없는 것 같다"고 솔직하게 털어놨다.

Advertisement

단순히 크기만이 재수술을 결심한 이유는 아니었다. 수술 이후 지속적으로 느껴졌던 불편함도 있었다. 유깻잎은 "왼쪽 겨드랑이에 공기 찬 것마냥 뿌각뿌각 거리는 것도 있었고 옆으로 눕는 게 어느 순간 힘들어졌다"고 설명했다. 여기에 보형물의 주름이 피부 표면으로 비쳐 보이는 이른바 리플링 현상까지 나타났다고 밝혔다.

첫 수술 당시 보형물을 선택했던 과정에 대해서도 아쉬움을 드러냈다. 유깻잎은 당시 "안전성이 좋다"는 설명에 집중해 보형물을 선택했다고 밝혔다. 하지만 이후 자신의 체형과 가슴 모양에 맞는 보형물을 고르는 것이 중요하다는 사실을 체감했다고.

Advertisement

그는 "사람마다 가슴 모양, 근육 모양, 지방 정도가 다 다르지 않냐"며 "새가슴이 심한 편이라 윗볼륨이 고르게 채워지는 보형물을 골랐어야 했다"고 말했다. 자신의 체형적 특징과 원하는 가슴 모양을 충분히 고려해 보형물을 선택했어야 했다는 아쉬움이다.

Advertisement

이에 재수술을 앞두고는 보형물을 직접 비교하며 신중하게 선택했다. 유깻잎은 지난 8월 SNS를 통해 재수술 상담 과정을 공개하기도 했다. 당시 상담실에서 여러 종류의 보형물을 직접 만져보고 모양과 촉감 등을 비교하는 모습이 담겼다.

Advertisement

유깻잎은 "지금 내 가슴에 있는 모티바는 모양 유지는 확실한 느낌이었다"면서도 "새가슴 보완이나 내가 원하는 모양을 생각했을 때 멘토가 잘 맞을 것 같았다"고 설명했다. 여러 보형물을 비교한 끝에 최종적으로 멘토 부스트를 선택했다.

이번 재수술에서는 양쪽 모두 320cc 용량의 멘토 보형물을 삽입했다. 기존 355cc보다 크기를 줄여 보다 자연스러운 모양을 만드는 데 초점을 맞췄다. 유깻잎은 "좀 더 줄이고 싶었는데 여기까지가 예쁘게 되는 적정 사이즈라고 하시더라"고 전했다.

Advertisement

수술 결과에 대한 만족도는 상당했다. 유깻잎은 가장 신경 쓰였던 리플링 현상이 사라졌으며, 이전에는 불편했던 자세로 누워도 더 이상 거슬리는 부분이 없다고 밝혔다. 부족하다고 느꼈던 가슴 윗부분의 볼륨도 자연스럽게 채워졌고, 촉감 역시 이전보다 만족스럽다고 전했다.

그는 재수술 이후 달라진 점들을 하나씩 언급하며 "재수술을 좀 더 일찍 할 걸 그랬나 싶다"고 털어놨다. 이어 "1000%, 10000% 만족한다"며 높은 만족도를 드러냈다.

다만 유깻잎은 이번 영상을 통해 성형수술을 무조건 권장하려는 것은 아니라는 점도 분명히 했다. 그는 "절대 성형을 권장하는 영상이 아니다"라며 "내가 불편해서, 내가 원해서, 스스로 만족하려고 한 것"이라고 강조했다. 수술을 진행한 병원 역시 개인 메시지로 문의하더라도 알려줄 수 없다고 선을 그었다.

Advertisement

한편 유깻잎은 2016년 유튜버 최고기와 결혼해 딸 솔잎 양을 얻었으나 2020년 이혼했다. 이후 뷰티 크리에이터로 활동하며 자신의 일상과 뷰티 관련 콘텐츠를 공개하고 있다.